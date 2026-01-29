Trasladada una familia intoxicada por monóxido de carbono en Pontevedra

Cinco miembros de una familia, correspondientes a dos menores y tres adultos, fueron trasladados tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono por la mala combustión de un generador de electricidad instalado en el garaje de la vivienda ubicada en el municipio pontevedrés de Sanxenxo.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo minutos antes de las 07,00 horas de este jueves y fue uno de los afectados el que dio la voz de alarma y pidió asistencia porque toda la familia estaba muy mareada.

En el domicilio, ubicado en la parroquia de Gondar, había dos menores y tres adultos y que fueron evacuados a diferentes hospitales. Los menores y un adulto al Hospital Provincial y otras dos personas al Hospital de Montecelo en Pontevedra.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y los miembros del GES de Sanxenxo, que realizaron las mediciones necesarias para confirmar la presencia de monóxido de carbono en la vivienda.

Finalmente, ventilaron, examinaron el inmueble y comprobaron que el origen de la mala combustión que redujo los niveles de oxígeno necesarios era un generador de electricidad instalado en el garaje.