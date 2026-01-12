A Veiga abre un centro para la elaboración de sus productos

Los emprendedores de A Veiga ya disponen de instalaciones para elaborar sus productos. Se trata del Centro de Iniciativas Municipais de A Veiga (CIMA), una construcción que arrancó en 2021 y que ya permite dar salida a buena parte de los productos locales, restando únicamente por acometer el acondicionamiento de las salas y la instalación de la maquinaria destinada a la carne de la marca Crianza Trevinca.

“É un proxecto fundamental por varios motivos. Por un lado está a súa vertiente social e tamén pola importante labor de emprendemento que desenvolve”, explicó el alcalde, Juan Anta Rodríguez.

En las últimas semanas, los equipos del CIMA permitieron elaborar aproximadamente 300 unidades de turrón, preparado con productos de A Veiga, así como una cantidad importante de arándanos frescos. Además, está prevista la elaboración de 15.000 unidades de mermelada de arándanos para los próximos meses, a las que se sumarán las de frambuesa, en una clara apuesta por la economía local y los productores de la zona.

Crianza Trevinca

Desde la Alcaldía, Juan Anta indicó que los planes del Concello pasan por licitar la primera fase de las salas destinadas a la carne en las próximas semanas, quedando pendiente la maquinaria necesaria para elaborar tanto sus derivados como los de otros productos. La puesta en marcha de las dependencias destinadas a la producción de Crianza de Trevinca es clave en el proyecto, ya que supone “unha aposta pola calidade e a proximidade” frente a productos procedentes de otras zonas.

En la actualidad, el CIMA ya posibilita trabajar en experiencias de futuro. En este apartado encaja la producción de patés o la elaboración de comida a domicilio.

Otra opción que ofrece el centro es la organización de congresos, una actividad para la que el Concello ya ha recibido alguna propuesta. Estas iniciativas estarán vinculadas a la cocina y tendrán carácter provincial.

Además de las instalaciones destinadas a la carne, el proyecto cuenta con otro capítulo pendiente: el acceso al complejo. Finalizada una primera fase, resta por acometer la etapa final de los trabajos.

El importante capítulo social del centro

A la hora de diseñar el CIMA de A Veiga jugó un papel importante su vertiente social. Esta circunstancia fue apuntada por Juan Anta, quien indicó que actualmente es el centro de un buen número de actividades de la Asociación de Mulleres Rurais de A Veiga. A modo de ejemplo, el alcalde apuntó que las asociadas recurrieron a sus instalaciones para elaborar el chocolate y los bizcochos de la Cabalgata de Reyes. No son las únicas que disfrutan de los servicios que ofrece el centro, pues también lo utilizan dos grupos centrados en la cocina. Finalmente, estas dependencias permiten compatibilizar todos los proyectos citados con iniciativas formativas diseñadas para los niños.