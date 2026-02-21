Galería | A Veiga culmina el Entroido de la provincia con su gran “Xuntanza”
FIN DEL INVIERNO
Un desfile en el que participaron más de una veintena de agrupaciones llegadas desde diversos puntos pone el punto final a la celebración por excelencia del invierno ourensano
A Veiga se convirtió este sábado en el epicentro de la tradición con una jornada que puso fin a la celebración del Entroido en la provincia.
Con una climatología inmejorable y cientos de visitantes ocupando sus calles, este municipio de la alta montaña ourensana recibía a más de una veintena de máscaras y agrupaciones. El sonido atronador de los bombos y las chocas, el colorido de las máscaras y la implicación vecinal convirtieron cada rincón en un escenario festivo donde tradición y convivencia caminaron de la mano.
El Fulión da Veiga era el encargado de dar el pistoletazo de salida. Tras ellos, As Tablillas, Petín, Buxán o Penouta. Durante la jornada, que se extendió hasta bien entrada la tarde-noche, también estuvo presente el Entroido de Xinzo de Limia con una recreación de su Domingo Oleiro, los Cabreiros de Muiños, los Follateiros de Lobios o los Danzantes e Vellos de Vilameá. El Fulión de Mormentelos, seguido de los bien queridos Felos de Maceda ponían fin a esta exhibición que cerraba “A Morte”.
Esta séptima edición de la “Xuntanza de A Veiga” se consolida ya como el cierre por excelencia de esta fiesta pagana que marca el fin del invierno y el inicio de la primavera y vuelve a servir como punto de encuentro para los distintos entroidos tradicionales, reforzando la colaboración entre municipios y contribuyendo a la promoción turística de la comarca.
Contenido patrocinado