A Veiga, orgullosa de la Praia dos Franceses: "O primeiro paso para que algo suceda é crer"

En las playas gallegas ondearán este año 118 banderas azules y una de ellas estará en la provincia, más concretamente en A Veiga. El Concello valdeorrés presumirá de poseer la primera que recibe el interior de Galicia, según apuntó su alcalde, Juan Anta, en base al anuncio de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac). “É fantástico. Fai anos, dixen que A Veiga sería un referente no turismo interior de Galicia e o primeiro paso para que algo suceda é crer. Sempre apostamos por un turismo de calidade e unha promoción permanente”, dijo el regidor veigués.

La Praia dos Franceses aparece en una relación en la que también están otros 37 concellos gallegos. Pontevedra lidera la lista con 56 municipios, seguida por A Coruña (44) y Lugo (17). Ahora también figura Ourense con el área fluvial sobre el río Xares, fruto de una apuesta municipal sostenida en el tiempo.

Juan Anta subrayó el respaldo de la Axencia Turismo de Galicia, clave para la remodelación del entorno y su adaptación a los requisitos de la Bandera Azul. La mejora ya tiene impacto, con un camping de caravanas lleno los fines de semana y una creciente afluencia de visitantes.

La apuesta sigue

El proyecto no se detiene: el Concello trabaja para que la zona cuente, tras el verano, con el mayor parque acuático de Galicia. A ello se suma la promoción de la montaña y la astronomía, con referentes como Pena Trevinca (2.127 metros) y el Centro Astronómico de Trevinca, que batió récord de visitas en Semana Santa.

A Veiga contribuye así a que España lidere de nuevo el ranking mundial de banderas azules, con 794 en 2026, de las cuales 677 son playas, 111 puertos deportivos y 6 embarcaciones turísticas, dentro de un programa presente en 51 países. Galicia se sitúa como tercera comunidad, solo por detrás de Valencia y Andalucía.