Ourense se estrena en las playas con bandera azul: ubicación y detalles de la seleccionada

Una playa de Ourense, entre las seleccionadas con bandera azul

La provincia de Ourense ya no es la gran ausente en el mapa de la excelencia de las aguas de baño. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) ha hecho pública la relación de playas con bandera azul para la temporada 2026-2027, y entre las novedades más destacadas hay una que destaca representando a la única provincia sin mar.

Se trata de la Playa de los Franceses, ubicada en el municipio de A Veiga.

Un emblema del embalse de Prada

Situada a más de 800 metros de altitud, en la desembocadura del río Xares en el embalse de Prada, la Playa de los Franceses es mucho más que un lugar de baño. Su nombre rinde homenaje a los emigrantes que, al regresar de Francia cada verano, se reunían en este paraje para celebrar sus reencuentros.

Para alcanzar este reconocimiento, el Concello de A Veiga, en colaboración con la Xunta de Galicia, ejecutó una inversión de 140.000 euros destinada a mejorar la accesibilidad, renovar aseos y vestuarios, y garantizar la calidad ambiental del entorno. Hoy, este espacio adaptado cuenta con servicios de alquiler de piraguas, tablas de paddle surf y el popular catamarán que recorre el embalse.

Galicia lidera con 118 Banderas Azules en 38 municipios

La comunidad gallega consolida su posición como referente nacional de sostenibilidad y servicios, sumando este año un total de 118 arenales galardonados. A continuación, se detallan las playas que lucirán el distintivo en cada provincia según el censo oficial de 2026:

Provincia de Pontevedra (líder nacional)

Pontevedra se mantiene como el gran baluarte, con Sanxenxo revalidando su título de municipio con más banderas de España (18 playas).

Sanxenxo : Silgar, Baltar, Canelas, Caneliñas, Montalvo, Major, Foxos, Pragueira, Paxariñas, Areas, Areas Gordas, A Lapa, Agra, A Lanzada (tramos O Espiñeiro y Nosa Señora), Panadeira, Ladeira y la NUEVA incorporación de Pampaído .

Vigo : Rodas (Cíes), A Argazada, A Fontaiña, A Punta, Canido, Carril, O Adro, O Fortiñón, O Mende, O Vao, Santa Baia y Tombo do Gato.

Marín : Aguete, Mogor, Portocelo, Santo do Mar y recupera la bandera la playa de Loira .

Poio : Cabeceira y la NUEVA playa de O Laño .

Otros municipios : Baiona (Barbeira, Concheira, Frades, Ribeira, Santa Marta), Bueu (Area de Bon, Lagos, Lapamán, Portomaior), Moaña (O Con), A Illa de Arousa (Area da Secada, Bao) y Vilagarcía de Arousa (Campanario, Compostela).

Fluvial: Playa de A Calzada en Ponte Caldelas.

Provincia de A Coruña

Arteixo : A Salsa, Barrañán, Combouzas, Porto de Suevos, Sabón y Valcobo.

Ferrol : A Fragata-O Pareixal, Caranza, Doniños, Esmelle, San Xurxo y recupera la playa de Ponzos .

Oleiros : Bastiagueiro, Espiñeiro, Mera, Naval y Santa Cristina.

Ponteceso : A Ermida, Balarés, O Osmo y la NUEVA bandera en Niñóns .

A Coruña ciudad: As Lapas, Orzán-Matadero, Oza, Riazor y San Amaro.

Provincia de Lugo

Foz : A Rapadoira, Areoura, As Polas, Llas y Peizás.

Barreiros : Coto, Fontela-Valea y recupera la playa de Pasadas .

Ribadeo : As Catedrais y Os Castros-Illas.

Viveiro : Playa de Area.

O Vicedo: Abrela y Xilloi.

Provincia de Ourense

A Veiga: Playa de los Franceses.