¿Sabe usted que en A Veiga están orgullosos de la bandera en ondea allí?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, la Praia dos Franceses es pionera en la provincia

Praia dos Franceses
Praia dos Franceses

¿Sabe usted que, aunque en A Veiga se va a ver muy bien el eclipse, hay en el concello cosas que brillan como una estrella? ¿Que la flamante bandera azul, la primera de Ourense, ya luce en la Praia dos Franceses? ¿Que llega justo a tiempo para reforzar la marea de visitantes que se espera en los próximos días? ¿Que ha sido muy bien recibida por los vecinos? -que bien está lo que bien acaba?

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