¿Sabe usted que en A Veiga están orgullosos de la bandera en ondea allí?

¿Sabe usted que, aunque en A Veiga se va a ver muy bien el eclipse, hay en el concello cosas que brillan como una estrella? ¿Que la flamante bandera azul, la primera de Ourense, ya luce en la Praia dos Franceses? ¿Que llega justo a tiempo para reforzar la marea de visitantes que se espera en los próximos días? ¿Que ha sido muy bien recibida por los vecinos? -que bien está lo que bien acaba?