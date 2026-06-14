Así es la a Playa de los Franceses de A Veiga, que estrena su bandera azul y ya planea estas novedades

A Veiga comienza la temporada de verano con un nuevo reclamo turístico. La Playa de los Franceses recibió la Bandera Azul el pasado mes de mayo y se posiciona como la única playa del interior de Ourense que ha conseguido este distintivo y pone el foco en un municipio que cada año reúne a más visitantes.

El reconocimiento llega tras mejoras en las infraestructuras, obras de aparcamiento, de la red de saneamiento, colocación de casetas para los socorristas, contratación de personal durante todo el verano y remodelación de los baños.

El alcalde de A Veiga, Juan Anta Rodríguez, confía en que este distintivo contribuya a reforzar la llegada de visitantes. Defiende que A Veiga debe ser el referente del turismo de interior: “No hay que elegir entre playa, montaña o cielo, lo tienes todo”.

Caseta del socorrista, en la Playa de los Franceses.

Señala que el municipio ya registra una creciente demanda turística, con reservas realizadas con meses de antelación desde lugares como Alemania, Bélgica u Holanda para disfrutar de eventos como el eclipse solar, y que la Bandera Azul va a ir en el mismo sentido: “Va a traer más turismo, más turismo de calidad. Esto va a provocar que el verano sea auténticamente espectacular”.

Afirma que como consecuencia indirecta hay nuevos inversores que quieren construir en el municipio: “Si quieren invertir aquí es porque les interesa y porque creen que es un destino productivo y que puede tener un buen beneficio, eso no acontece si las cosas no se estuvieran haciendo bien”.

Interés creciente

Enrique Fernández, dueño de As Chairas, asegura que para él ha significado una gran satisfacción conseguir la bandera y también espera que eso suponga un aumento de visitantes, aunque ya ha percibido un gran interés en las conversaciones que mantiene a diario. As Chairas es un restaurante situado en la Playa de los Franceses que abre únicamente en verano. Permanecerá abierto desde este 12 de junio durante los fines de semana, con horario normal desde el 1 de julio hasta septiembre, ofreciendo servicio durante todo el mes si se mantiene el buen tiempo.

“La bandera azul reforzará la tendencia que ya se viene viendo durante los últimos años”, afirma Jorge Garcia, dueño de El Retiro. Asegura que A Veiga lleva teniendo un “aluvión de visitantes desde hace tres o cuatro años”. Y añade que “los que vienen suelen repetir y traen a un primo, a unos amigos… es decir, está claro que es un sitio recomendable”. Cuenta que el año pasado llegaron dos clientes en autocaravana desde Málaga e iban hasta Pontevedra para conocer la ciudad. Llegaron sobre el 12 de julio únicamente para pasar un día, pero marcharon el día de los incendios. “Si no hubiese sucedido eso se hubieran quedado más e incluso estuvieron buscando terreno para hacer una casa porque está claro que, aunque es un gran desconocido, el que viene queda enamorado del lugar”.

El Retiro es un bar situado en la playa de O Coiñedo, que está enfrente de la de los Franceses. Permanece abierto desde Semana Santa los fines de semana, y a partir del 12 de junio, de cinco de la tarde a cierre todos los días, y fines de semana desde las 12 del mediodía. Ofrecen conciertos y eventos en los que vivir experiencias. El principal será el próximo sábado 20 que tendrán “a noite meiga”, en la que recrearán el espíritu de San Juan.

Afluencia

El mes de mayor afluencia para los establecimientos es agosto. García explica que en los años 50 había un censo de 8.000 personas, un número más elevado que el de otros municipios cercanos, pero que tuvieron que emigrar a Barcelona, Bilbao o Madrid, e incluso fuera del país como Francia o Suiza, pero las segundas y terceras generaciones de los que se fueron vuelven sintiéndose gallegos y pasan ahí 15 o 20 días. Desde el 4 de agosto, la población se multiplica y de los 400 habitantes que viven durante el año en A Veiga, aumentan hasta unas 4.500 o 5.000.

Tanto Fernández como García coinciden en que el atractivo de esta playa reside en que no está masificada, en la naturaleza, la tranquilidad, en una buena condición climática con temperaturas más moderadas que otros lugares y un agua que está caliente como la del Mediterráneo.

Más allá del baño, en A Veiga se pueden realizar actividades como senderismo, montañismo, pesca, caza, visita a museos para conocer esa parte de cultura del entorno y además, está el punto más alto de Galicia: el pico de Peña Trevinca con 2.127 metros. En los últimos años han obtenido el certificado Starlight que reconoce los cielos de A Veiga como uno de los dos mejores lugares del mundo para la contemplación de las estrellas.

Un hotel y cabañas turísticas, entre las inversiones que están sobre la mesa

En los últimos cuatro o cinco años se ha construido en la zona un albergue con más de 50 plazas y ya hay otras dos nuevas líneas de inversión sobre la mesa, como un hotel con 14 plazas y la construcción de entre 8 y 10 cabañas de madera como nueva oferta turística.

Juan Anta afirma que el anuncio de la Bandera Azul ya tiene impacto en el turismo y la actividad económica del municipio desde el momento en el que hasta los medios de comunicación nacionales llaman y le entrevistan para conocer qué se está haciendo en este concello.

Este logro supone un reconocimiento por las buenas condiciones de la playa, pero también una autoexigencia para continuar trabajando. Por ello, a partir de octubre, comenzará la gran obra de remodelación de la Playa de los Franceses, que consistirá en enterrar todo el cableado, hacer más aparcamientos y alguna obra de saneamiento, entre otras intervenciones, para mantener el arenal en el mejor estado posible durante los próximos 20 años.