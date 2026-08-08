A Veiga recibirá casi 400.000 euros para reparar los daños de los incendios de 2025

El Concello de A Veiga recibirá por parte del Gobierno, más concretamente por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, una ayuda de 397.983,87 euros destinada a tres actuaciones, correspondientes a proyectos valorados en 800.000 euros y que servirán para reparar los daños por los graves incendios forestales del pasado verano de 2025.

No será el único ayuntamiento de Valdeorras que recibirá ayudas, ya que Petín percibirá 21.204,52 euros y Rubiá recibirá otros 17.938,29 euros. Las actuaciones permitirán recuperar infraestructuras municipales y parte de la red viaria afectada por los incendios. Las ayudas se incluyen en la declaración de Zona afectada gravemente por una Emergencia de Protección Civil y financiarán el 50 % del coste subvencionable de las actuaciones.