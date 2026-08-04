Destinados más de 1.300.000€ a Ourense para la reconstrucción de zonas afectadas por los incendios de 2025

El Gobierno central ha asignado 1,4 millones a Galicia para la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios del verano pasado, siendo así la comunidad autónoma que más fondos recibe.

Este martes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para financiar actuaciones de reparación de infraestructuras municipales y de la red viaria provincial afectadas por los incendios forestales y otras emergencias de protección civil registradas entre el 23 de junio y el 25 de agosto.

En este contexto, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado el "compromiso" del Ejecutivo nacional con Galicia, CC.AA. que más fondos recibe. "Estas ayudas reflejan la colaboración permanente con las administraciones locales para restablecer los servicios públicos y reparar los daños sufridos", ha remarcado.

Las ayudas permitirán cofinanciar el 50% del coste subvencionable de las actuaciones, con una inversión global en la Comunidad de cerca de tres millones de euros. Así, es la provincia de Ourense la que concentra la mayor parte de los fondos, con 1.312.686,29 euros destinados a 28 actuaciones en concellos como A Veiga, Carballeda de Avia, Cualedro, Monterrei, Verín, Oímbra, Avión, Laza, Manzaneda, Petín, Rubiá, San Cibrao das Viñas, Chandrexa de Queixa o A Mezquita.

Por su parte, la provincia de A Coruña recibirá 43.312,65 euros para una actuación en el municipio de Ponteceso, mientras que a Pontevedra se destinan 106.254,30 euros para dos actuaciones en A Cañiza y Vilaboa.

Con respecto a las cuantías de los Ayuntamientos, el que más subvención recibe por parte del Gobierno central es A Veiga, con más de 397.000 euros; seguido de Carballeda de Avia, con más de 307.000 euros; y Cualedro, superando los 149.000 euros.