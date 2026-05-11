A Veiga roza ya el lleno para ver el eclipse solar de agosto

El eclipse total solar del 12 de agosto pondrá a prueba los recursos de A Veiga para acoger el flujo de visitantes que llegarán de otras zonas de Galicia, donde el Sol no se ocultará, y de Portugal. Esta circunstancia quedó clara en la jornada organizada por Turismo de Galicia, con apoyo de la Diputación y el Concello, “Galicia, Porta de Entrada da Eclipse”, que se desarrolló en el Centro Astronómico de Trevinca.

Según apuntó Marta Vila, de la Oficina de Turismo de A Veiga, en la actualidad el 90 % de las más de 150 plazas de alojamiento ya están reservadas, restando únicamente por completar aquellos establecimientos y recintos en los que se espera hasta el último momento para reservar, como la pensión o el camping de autocaravanas. En este apartado, el alcalde, Juan Anta, apuntó la posibilidad de ampliar las zonas para autocaravanas, además de valorar permitir la acampada en puntos que no pertenezcan a la Rede Natura. El regidor veigués también habló de redistribuir la demanda a los concellos de la comarca, siempre evitando la masificación, si bien quedó claro que la cita de agosto es una oportunidad para dar a conocer el territorio de A Veiga y sus posibilidades astroturísticas.

Óscar Blanco, en el centro, moderó la mesa redonda. | La Región

Esta cuestión se abordó en una mesa redonda en la que participaron el astrofísico Borja Tosar, el capitán-jefe del Subsector de Tráfico de Ourense, Javier Barja, el hostelero Eduardo Martín, la gerente del Inorde, Emma González, y Cecilio Santalices, jefe provincial de Turismo. La sesión fue coordinada por el director del Centro Astronómico de Trevinca, Óscar Blanco.

Entre los principales retos señalados destacan el importante y disperso movimiento de personas, con los consiguientes problemas de tráfico, así como la necesidad de mejorar la información disponible. “Las administraciones tienen que facilitar toda la información posible”, subrayó Óscar Blanco. Ya por la tarde, los asistentes participaron en una sesión práctica.