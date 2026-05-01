A Veiga, la mejor atalaya para el eclipse solar por su altitud

La ubicación del Concello de A Veiga lo sitúa como un municipio privilegiado para observar el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que podrá verse desde el norte de la provincia de Ourense, incluyendo el término municipal veigués. La duración de la totalidad oscilará entre los 54 y los 39 segundos, según la localización del observador, pues se prolongará más cuanto más al norte se encuentre, según indicaron fuentes municipales.

En todo caso, la altitud media superior a los 1.000 metros y unos datos climatológicos históricos que sitúan en un 15 % la probabilidad de nubosidad, hacen del territorio Trevinca-A Veiga un enclave idóneo para la observación de un fenómeno astronómico que comenzará a las 19:42 y alcanzará su plenitud a las 20:30 horas.

“É unha oportunidade única na vida para ver desde casa (Galicia) unha eclipse total de sol”, comenta el divulgador de Astronomía y director del Centro Astronómico de Trevinca, Óscar Blanco. Inmediatamente, recuerda que este fenómeno no se ha producido en tierras gallegas desde 1905, o 1912 si se toma en consideración un breve episodio de totalidad. Después del 12 de agosto habrá que armarse de paciencia y esperar hasta 2180 para asistir a otro eclipse solar total, “o que o converte nun acontecemento especialmente relevante”, según informa el Concello.

Perseidas

Un factor que añade aún más interés a la jornada del eclipse solar es que coincidirá con el pico de actividad de las Perseidas, “o que engade un atractivo adicional á experiencia, especialmente nun territorio con certificado Starlight pola calidade dos seus ceos nocturnos”, según subrayan las mismas fuentes municipales, que recuerdan la existencia de una programación de actividades específicas, que comenzó el 28 de febrero con un primer taller acerca del fenómeno astronómico.

La iniciativa tendrá continuidad durante el mes de mayo con dos nuevas propuestas, ambas con el Centro Astronómico de Trevinca como escenario: las jornadas “Galicia, porta de entrada da eclipse. Xornadas de divulgación nos destinos Starlight. Trevinca” y “II Obradoiro sobre a eclipse solar de 2026”.

Jornada y obradoiro sobre el fenómeno

El Centro Astronómico de Trevinca acogerá el 10 de mayo la jornada “Galicia, porta de entrada da eclipse. Xornadas de divulgación nos destinos Starlight. Trevinca”. Organizada por Turismo de Galicia, la Diputación Provincial y el Concello de A Veiga, esta jornada reunirá a profesionales del sector turístico, medios de comunicación, población local y visitantes.

La asistencia es gratuita y las inscripciones deben realizarse en el correo turismo@aveiga.gal hasta completar la capacidad. Las ponencias arrancarán con los monitores Starlight Begoña Estévez y Antonio Pazos, quienes explicarán cómo observar el eclipse de forma segura. Seguidamente, intervendrá el astrofotógrafo Fernando Rey Daluz.

A continuación habrá una mesa redonda con Óscar Blanco como moderador, en la que participarán Emma González (gerente del Inorde), Javier Barja (capitán-jefe del Subsector de Tráfico de Ourense), Eduardo Martín Pita (gerente de la casa rural Eido das Estrelas) y Marta Vila (técnico de Turismo de A Veiga), estando sin confirmar la presencia del astrofísico Borja Tosar.

Cerrará la jornada una sesión de fotografía y observación solar. El “II Obradoiro sobre a eclipse solar de 2026”, impartido por Óscar Blanco, se celebrará el 16 de mayo.