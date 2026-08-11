La web de La Región y Telemiño retransmiten el eclipse desde el Observatorio de A Veiga

A Veiga se prepara para vivir este miércoles uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años. Vecinos, expertos y turistas se reunirán en el entorno del Observatorio de A Veiga para contemplar un eclipse solar que convierte durante unos instantes el día en noche.

La Región y Telemiño estarán en directo desde este enclave privilegiado, considerado uno de los mejores puntos de la provincia para mirar al cielo durante la jornada. El programa estará conducido por José Estévez y contará con entrevistas, explicaciones de expertos, consejos para disfrutar del fenómeno con seguridad y testimonios de los vecinos y visitantes que se acerquen hasta A Veiga.

Será una jornada especial para un municipio que espera recibir a numerosos turistas atraídos por las condiciones de observación del eclipse. Muchos de ellos han elegido A Veiga para vivir y aprender de un acontecimiento astronómico excepcional, que no volverá a repetirse en estas condiciones en Galicia durante muchos años.

Quienes no puedan desplazarse hasta A Veiga tampoco tendrán que perderse este momento. Aquellas personas que por motivos de salud, falta de disponibilidad o cualquier otra circunstancia no puedan acudir a un punto de observación podrán vivir el eclipse con nosotros a través de la web o Telemiño, la televisión local de los ourensanos.

El eclipse, contado desde A Veiga

A Veiga será uno de los municipios ourensanos desde los que se podrá contemplar la totalidad del eclipse. El fenómeno parcial comenzará alrededor de las 19:33 horas y la totalidad llegará sobre las 20:29 horas, con cerca de 49 segundos de oscuridad completa.

Desde el Observatorio, La Región y Telemiño recogerán el ambiente previo al gran momento y acompañarán a quienes se preparan para contemplar el cielo. Vecinos, visitantes y especialistas serán los protagonistas de una retransmisión que permitirá conocer cómo se vive el eclipse desde uno de los mejores enclaves de la provincia.

Además de las imágenes del fenómeno, el programa ofrecerá información práctica para observarlo correctamente y recordará la importancia de utilizar gafas específicas con protección homologada para evitar daños en la vista.

Una noche que puede terminar con las Perseidas

La jornada astronómica podría no terminar con el eclipse. El fenómeno coincide con la época de actividad de las Perseidas, una de las lluvias de estrellas más conocidas del verano y cuyo máximo se sitúa en torno a San Lorenzo.

Si las condiciones meteorológicas y la visibilidad acompañan, el cielo de A Veiga podría ofrecer un doble espectáculo, primero con la oscuridad provocada por el eclipse solar y, ya durante la noche, con la posibilidad de contemplar estrellas fugaces.

La Región y Telemiño estarán allí para contarlo en directo, acercando a todos los ourensanos las imágenes, las voces y las historias de quienes vivirán desde A Veiga una jornada que quedará en la memoria.