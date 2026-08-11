¿Dónde puedo ir a ver el eclipse en la provincia de Ourense? Estos son los mejores puntos de observación

La provincia se convierte mañana en el escenario de un fenómeno histórico que quedará grabado en la memoria de todos. El tan esperado eclipse solar oscurecerá nuestros cielos, y La Región ha preparado esta guía definitiva para que los lectores tengan a mano toda la información necesaria para no perderse ni un solo detalle de este gran espectáculo de la naturaleza mediante dispositivos especiales, observaciones guiadas y puntos oficiales que han habilitado los concellos.

Esta completa radiografía provincial está dividida entre las comarcas orientales y de alta montaña que tendrán el privilegio de vivir un eclipse total, y aquellos concellos donde el fenómeno será parcial, pero igualmente sobrecogedor al rozar la totalidad.

A esta completa lista de opciones para la visión parcial se suman también otros puntos de observación oficial preparados para la ocasión, como es el caso del santuario de O Viso en el municipio de Lobeira o el monte de A Torre, situado en Paderne de Allariz.

Aunque las administraciones locales han preparado enclaves excepcionales para facilitar aparcamientos, repartir material y amenizar la espera con música, gastronomía y charlas de expertos, cabe destacar que el eclipse se puede disfrutar desde cualquier rincón de Ourense que ofrezca un horizonte oeste despejado. Eso sí, la regla de oro, se elija el lugar oficial o el entorno de casa, es la seguridad: es absolutamente imprescindible utilizar siempre gafas con protección homologada para mirar al sol y evitar bajo cualquier concepto el uso de remedios caseros.

¿Dónde ver el eclipse total en la provincia de Ourense?

O Barco de Valdeorras

El 12 de agosto, a las 12,30 horas, el Concello organiza la conferencia de Salvador Bará (físico de la USC) sobre “O Barco y su importancia en el eclipse de 1912” (Paseo de O Malecón). La visualización principal del eclipse se realizará desde el Mirador de Alixo, con el propio Bará, foodtrucks y DJ. También se han repartido gafas homologadas y hay autobuses gratuitos.

A veiga

El Concello ha organizado un dispositivo especial para la observación del eclipse solar, estableciendo dos puntos principales para los visitantes: la playa fluvial de O Coiñedo y el Centro Astronómico de Trevinca, ambos con amplias zonas de aparcamiento señalizado y aseos accesibles. O Coiñedo ofrecerá puestos de comida, bebida, artesanía y un concierto del grupo A Roda a las 22,00 horas para enlazar con la observación de las Perseidas. Adicionalmente, para evitar desplazamientos innecesarios en vehículo, el Concello ha identificado 29 puntos de observación alternativos cerca de las aldeas pensados especialmente para la población local.

A Rúa de Valdeorras

Observación desde O Aguillón. Concierto gratuito de Version’s Band a partir de las 23,15 horas wn el exterior del pabellón municipal O Aguillón (recorrido por pop, rock e indie de los 80 a los 2000), organizado por el Concello para celebrar el día del eclipse. El Barranco Rubio tiene prohibido su acceso por seguridad.

O Bolo

Actividad “Un eclipse do século XXI versus un na Idade Media” en la torre del Castelo (a partir de las 19,00 horas). Incluye visita guiada por el interior del castillo (historia y visión de los eclipses en la Edad Media), observación desde la terraza de la Torre da Homenaxe (vista 360°), petiscos y vinos de Valdeorras, y apoyo de una experta en fotografía (Rosa Veiga). Limitada a 30 plazas (15 €/persona; reserva en el 606 017 105).

Rubiá

Será el municipio con el eclipse total más largo de la provincia de Ourense, con una media de 1 minuto y 9 segundos y hasta 1 minuto y 17 segundos en el parque natural Serra da Enciña da Lastra. En este último punto, se ha organizado una quedada a las 19,30 horas en el Centro de Visitantes de Biobra, que tendrá una visita guiada.

Carballeda de Valdeorras

Este municipio ofrece algunos de los puntos donde más extenso será el eclipse total, con picos de hasta 1 minutos 1 y 8 segundos en Casaio y 1 minuto 11 segundos en Lardeira. Aunque no hay eventos oficiales, hay miradores muy buenos en estas zonas altas para observar el fenómeno.

Larouco

En Larouco, visitantes y vecinos cuentan con un enclave privilegiado, el castro de O Castrillón, para verlo, declarado punto de observación oficial.

Vilariño de Conso

El Concello invita a vivir el eclipse desde el embalse do Cenza, un punto de observación seguro con aparcamiento cercano, amplias zonas y un horizonte despejado hacia el oeste donde el reflejo del agua potenciará la experiencia. Para disfrutar de este fenómeno único, la organización subraya la necesidad de llegar con tiempo por la previsión de alta afluencia de visitantes.

Trives y Manzaneda

Los concellos de A Pobra de Trives y Manzaneda han diseñado una jornada familiar para vivir el eclipse solar, que tendrá su principal punto de observación, guiada por un experto, en la zona de las antenas de Cabeza Grande de Manzaneda. Ofrecen pases gratuitos al telesilla de la Estación de Montaña entre 18,00 y 23,00 horas y dan prioridad a los vecinos empadronados, quienes deben recoger una pulsera identificativa en las oficinas municipales. El evento estará amenizado por un DJ local y contará con un pack especial de merienda-cena tematizada para los niños bajo inscripción previa, culminando esta gran experiencia astronómica al caer la noche con la observación de la lluvia de estrellas de las Perseidas.

San Xoán de Rió

En Río, la observación del eclipse formará parte del Festival Cultural do Rural “EURío”. La cita principal para disfrutar de este fenómeno será a las 19:00 horas en el Albergue dos Biocos. Para poner el broche de oro a la jornada, a partir de las 23,00 horas se celebrará la “Verbena Xacobea - Camiñantes e Cantantes”, que amenizará la noche con las actuaciones de La Ocaband, Pepo Suevos, Laura Añón, Manuel Manquiña y DJ Alex Prieto.

Viana do Bolo

En Viana, el dispositivo contará con dos puntos de encuentro destacados. En la capital del municipio, la cita será en la Torre do Homenaxe, donde a partir de las 19,45 horas se entregarán gafas de observación a los 300 primeros asistentes. Por otro lado, el Mirador de Cepedelo -el lugar habitado más alto de Galicia- acogerá desde las 18,30 horas la recepción de participantes de una actividad especial que incluye gafas y merienda; sin embargo, la organización advierte de que las plazas ya están completamente agotadas.

Castro Caldelas

El Concello ha organizado un punto de encuentro principal en la Praza do Mercado, donde desde las 19,00 horas se repartirá material de observación. Como broche final, los asistentes podrán disfrutar de un picoteo y una degustación de la tradicional bica.

Estos son los lugares de la provincia de Ourense donde se podrá ver el eclipse parcial

Ourense

En la ciudad, el Parque Botánico de Montealegre acogerá la observación del eclipse parcial a partir de las 19,30 horas, en una actividad impulsada por la Asociación Astronómica de Ourense. Las personas inscritas puden retirar sus entradas y gafas homologadas en la Oficina de Turismo o bien esa tarde en el Auditorio o en el acceso al parque. Habrá un servicio de autobuses lanzadera.

Xunqueira de Espadanedo

El Concello ha designado como espacio oficial para la observación del eclipse el Faladoiro de Frei Martín.

Pazo de Toubes (cenlle)

En Cenlle, el Pazo de Toubes ofrecerá euna experiencia exclusiva que combinará el fenómeno astronómico con su tradicional “Noite das Perseidas” en un evento ininterrumpido desde las 18,30 hasta la 1,00 de la madrugada. Por un precio de 139 euros por persona, la velada comenzará con la observación guiada del eclipse solar, amenizada con aperitivos y degustación de vinos. La celebración continuará al caer la noche con una cata comentada, una cena maridaje, música en directo y animación, culminando con la contemplación guiada de la lluvia de estrellas.

Vilar de Barrio

El Concello propone vivir el evento astronómico del 12 de agosto como “una experiencia para compartir”, citando a los asistentes a las 18,00 horas en la Praza do Toural. La programación arrancará con la proyección de un vídeo divulgativo para descubrir las curiosidades de los eclipses, tras lo cual se realizará un desplazamiento conjunto a pie hasta un punto de observación seguro.

O Riós

Por un lado, las piscinas municipales acogerán una “Cea con Eclipse” por 15 euros (bajo reserva previa), que incluye un abundante menú tradicional, DJ y música en directo. Por otro lado, en Castrelos de Cima se organizará a las 19,00 horas una subida hasta Valdoferreiro.

Amoeiro

La cita será en el Campo do Souto para celebrar el “Día Máxico de Galicia”. Este evento, que unirá la observación del eclipse y las Perseidas, contará con música en directo, batukada infantil y una gran “chourizada”, junto a cine al aire libre.