Un año de punto y aparte en Allariz y Maceda

El 2025 empezó en la villa alaricana con la despedida a Xosé Manuel Piñeiro en la Iglesia de Santiago, uno de las figuras más queridas de la localidad. El amor de sus vecinos se vivió fervorosamente por las calles empedradas de Allariz, contandose por cientos los asistentes.

Este año ha sido también de primeras veces para los alaricanos, que decidieron hermanarse con la villa portuguesa de Ponte de Lima por su 900 aniversario, siendo la primera que cuenta con el privilegio de tener este relación con Allariz.

Así, el buen tiempo llegó con la celebración de la Festa do Boi y la apertura de la XV Edición del Festival Internacional de Xardíns, un aniversario que se salda con la marcha de Tino Feijóo, uno de los artífices de este símbolo de identidad alaricano y que ahora podrá disfrutarlo como un vecino más.

El verano, marcado por los incendios, no afectó al municipio bañado por el Arnoia, aunque si se cerró con otra despedida, esta vez la de Fina Rey, una mujer luchadora y emblema de la pastelería alaricana -y ourensana-.

El municipio cierra su 2025 con varios cambios como la delegación de competencias en la Guardia Civil de Tráfico por la insuficiencia de medios municipales y para mejorar la fluidez del tráfico y seguridad viaria.

Incendios y presupuestos

El Concello de Maceda también ha vivido un 2025 que pasará a la historia del municipio. El año empezaba con la muerte de Felipe de Couzada, referente en la recuperación y la defensa de la figura de los Felos y un vecino muy querido por muchos.

La primera mitad del año Maceda vivió con traquilidad su fechas favoritas, el Entroido. Un momento de unidad y sentimiento compartido que convierte a la villa en uno de los puntos más visitados de la provincia.

Así llegó agosto, el punto de inflexión de este año para los macedaos. Agosto empezaba con hito político, se aprobaron los primeros presupuestos desde 2022. Tras varios años de prórrogas, -y un conato de aprobación-, el grupo de gobierno llegó a un acuerdo para sacarlos adelante como un “voto de confianza en la alcaldesa”.

Esa misma semana, el foco de atención cambió radicalmente. Sin tiempo para celebraciones, los macedaos se enfretaron a una ola de incendios que arrasó el municipio durante casi 15 días, llevándose por delante miles de hectáreas y poniendo en jaque noche sí y noche también a las aldeas de la sierra.

En medio de la tormenta de humo y ceniza, el Concello sacó fuerzas para homenajear a Xulio Conde, quién fue nombrado hijo predilecto por su trabajo con el club ciclista que ha llevado el nombre de Maceda por todo el mundo.

Idas y venidasD

Los otros concellos de la comarca también han vivido cambios sustanciales en su día a día a lo largo de este 2025.

Xunqueira de Espadanedo vivió el relevo en la alcaldía de Carlos Gómez, que tras 14 años al frente de la corporación municipal dejó paso a Pablo Graña a principios de septiembres.

Por su parte, Baños de Molgas recuperará parte de su identidad con la reapertura del balneario centenario que llevaba cerrado desde 2023 tras la adquisición por parte de una hotelera de Castilla y León.

Finalmente, Xunqueira de Ambía continúa envuelta en una nube de humo respecto a la planta de Biogás de Ence, un asunto que ha suscitado preocupaciones entre los vecinos y desconfianza entre el grupo de gobierno.