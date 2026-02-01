Cartel y programa del entroido de Allariz 2026: actividades, fechas y horarios

Una fiesta hecha para disfrutar, compartir y mantener viva la tradición.

El Entroido de Allariz de este 2026 se celebrará del 5 al 18 de febrero, con una amplia variedad de actividades. El arranque del día 5 tendrá como protagonista al Día de Compadres, con un pasarrúas con los Gaiteros de pie Hecho. A lo largo del entroido, otros pasarrúas y concursos volverán a llenar las calles de la villa en una de las celebraciones más esperadas del año.

Esta es una fiesta hecha para disfrutar, compartir y mantener viva la tradición. Visitar el Entroido de Allariz es sumergirse en una experiencia única, mezcla de risas, sátira y participación vecinal. Esta es una oportunidad perfecta para descubrir la cultura, disfrutar del ambiente festivo y dejarse llevar por las máscaras y las comparsas.

Felos, durante el Entroido. | La Región

Programación Entroido de Allariz 2026 Do 5 ao 18 de febreiro

Xoves 5 - Compadres

20.30H a 22.30H - Pasacalles cos Gaiteros de pé feito, dende a Barreira.

Xoves 12 - Comadres

20.30H A 22.30H - Pasacalles coa Charanga Achicoria dende a Barreira.

Venres 13 - Entroido na rúa

20.30H A 22.30H - Pasacalles coa Charanga os encerellados dende a Barreira.

23.30H A 01.30H - Noite de Entroido coa verbena discomóvil na Praza Maior.

Cartel del Entroido de Allariz 2026. | Concello de Allariz

Domingo 15 - Pasacalles

12.00H A 14.00H - Charanga Alambique, dende a Barreira.

Luns 16 - Festa infantil

17.30H A 20.00H - Verbena discomóvil, na Praza Maior.

Cachuchada

21.30H: Na Barreira. Organiza Asociación Cultural Xan de Arzúa.

23.00H A 01.30H - Pasacalles coa Charanga Caliqueños, dende a Barreira.

Martes 17 - Baile de Entroido + Concurso de comparsas

18.00H A 20.30H - Space discomóvil na Barreira.

Mércores 18 - Pranto de Entroido + Queima do meco