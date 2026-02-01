Cartel y programa del entroido de Allariz 2026: actividades, fechas y horarios
SÚMATE A LA CITA
El cartel y el programa del Entroido de Allariz 2026 marcan el calendario de una de las celebraciones más esperadas del invierno, en una villa llena de ambiente festivo y tradición durante los días del carnaval gallego
El Entroido de Allariz de este 2026 se celebrará del 5 al 18 de febrero, con una amplia variedad de actividades. El arranque del día 5 tendrá como protagonista al Día de Compadres, con un pasarrúas con los Gaiteros de pie Hecho. A lo largo del entroido, otros pasarrúas y concursos volverán a llenar las calles de la villa en una de las celebraciones más esperadas del año.
Esta es una fiesta hecha para disfrutar, compartir y mantener viva la tradición. Visitar el Entroido de Allariz es sumergirse en una experiencia única, mezcla de risas, sátira y participación vecinal. Esta es una oportunidad perfecta para descubrir la cultura, disfrutar del ambiente festivo y dejarse llevar por las máscaras y las comparsas.
Programación Entroido de Allariz 2026 Do 5 ao 18 de febreiro
Xoves 5 - Compadres
- 20.30H a 22.30H - Pasacalles cos Gaiteros de pé feito, dende a Barreira.
Xoves 12 - Comadres
- 20.30H A 22.30H - Pasacalles coa Charanga Achicoria dende a Barreira.
Venres 13 - Entroido na rúa
- 20.30H A 22.30H - Pasacalles coa Charanga os encerellados dende a Barreira.
- 23.30H A 01.30H - Noite de Entroido coa verbena discomóvil na Praza Maior.
Domingo 15 - Pasacalles
- 12.00H A 14.00H - Charanga Alambique, dende a Barreira.
Luns 16 - Festa infantil
- 17.30H A 20.00H - Verbena discomóvil, na Praza Maior.
Cachuchada
- 21.30H: Na Barreira. Organiza Asociación Cultural Xan de Arzúa.
- 23.00H A 01.30H - Pasacalles coa Charanga Caliqueños, dende a Barreira.
Martes 17 - Baile de Entroido + Concurso de comparsas
- 18.00H A 20.30H - Space discomóvil na Barreira.
Mércores 18 - Pranto de Entroido + Queima do meco
- 20.00H - Dende a Praza Maior ata o Campo dos Brancos.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Vuelca un coche en la A-52 en la salida de Allariz
BALANCE DE LA COMARCA
Un año de punto y aparte en Allariz y Maceda
Lo último
AL DESNUDO, MENOS UNO
La Justicia, a punto de sacar a la luz el patrimonio que Jácome oculta
COMERCIO LOCAL
A Feira do 2 en Valenzá
DISTANCIMIENTO CON EL DESCENSO
Hugo da ánimos al Francelos ante el Loñoá (0-1)