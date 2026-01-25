Vídeo | Entroidos del oriente ourensano: tradición, máscaras y cultura que cobran vida en vídeo

Los Entroidos de Manzaneda, Viana do Bolo y Vilariño de Conso protagonizan un nuevo vídeo promocional que busca difundir y preservar una de las tradiciones culturales más singulares de Galicia. Las tres celebraciones, declaradas Fiesta de Interés Turístico, forman parte del reducido grupo de nueve entroidos reconocidos oficialmente en la comunidad por su valor histórico y etnográfico.

El Entroido es mucho más que una fiesta popular. Se trata de un universo cultural y ritual en el que se mezclan historia, antropología, artesanía, música, teatro y gastronomía, y que se mantiene vivo gracias a la implicación de la población rural. En Galicia, estas celebraciones se prolongan durante semanas, convirtiéndose en una de las fiestas más largas y participativas del calendario.

Tradición ancestral y participación vecinal

En el oriente ourensano, el Entroido conserva rituales ancestrales ligados al final del invierno, con personajes propios como la Mázcara en Manzaneda y el Boteiro en Viana do Bolo y Vilariño de Conso. A ello se suman tradiciones compartidas como los xoves de compadres y comadres, así como una fuerte vinculación con la gastronomía típica, con citas destacadas como la Fiesta de la Androlla o la Fiesta del Cabrito.

El vídeo promocional pone el acento en la implicación vecinal, con familias y generaciones enteras participando en los folións y desfiles, y en el papel de las asociaciones culturales que trabajan durante todo el año para conservar y transmitir este patrimonio inmaterial. El objetivo es acercar estos Entroidos al público y reforzar su valor cultural y turístico dentro y fuera de Galicia.