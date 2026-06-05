Galería | Los gremios sacan los pendones a las calles para honrar al Xan de Arzúa en la Festa do Boi

Los pendones de cada gremio llegaron hasta la Casa del Concello en Allariz para vivir la recreación de la bandera con “Zes Pereiras” y “De Pé Feito” , uno de los días más importantes en cada Festa do Boi

Allariz celebró uno de los días más esperados durante la Festa do Boi, la recreación de la bandera con “Zes Pereiras” y “De Pé Feito” con la llegada de la bandera de Galicia para que el Xan de Arzúa la cuide por lo que resta de fiestas.

Una jornada festiva donde todo comenzó con un desfile hasta la llegada al Casa del Concello donde tras el cambio de bandera cada gremio tomó su pendón y recorrieron todos juntos la villa para cerrar una gran jornada que siguió con música y gastronomía.