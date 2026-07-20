Directo | La selección española celebra en Madrid el título de campeones del mundo

La selección española de fútbol ya se encuentra en Madrid después de conquistar su segundo Mundial tras derrotar a Argentina en la final disputada este domingo. El equipo nacional aterrizó este lunes alrededor de las 14.30 horas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde fue recibido por cientos de aficionados.

Entre 200 y 300 seguidores se congregaron en la Terminal 4 con la esperanza de ver de cerca a los nuevos campeones del mundo. Equipados con camisetas de España, banderas y teléfonos móviles para inmortalizar el momento, los aficionados ocuparon un pasillo improvisado a la espera de la llegada de los jugadores.

Recepción oficial y recorrido por Madrid

La agenda de celebraciones de La Roja continuará durante la tarde con una recepción oficial por parte de la Casa Real. Posteriormente, la expedición se trasladará al Palacio de La Moncloa, donde será recibida por el presidente del Gobierno. Tras los actos institucionales, los campeones iniciarán un recorrido por las calles de la capital a bordo de un autobús descubierto, desde el que compartirán el título con los miles de aficionados que se espera llenen el centro de Madrid.

El acto central de la celebración tendrá lugar en la zona de Cibeles, donde se desarrollará una gran fiesta entre las 18.00 y las 23.00 horas. Las previsiones apuntan a que más de 60.000 personas acudirán a la emblemática plaza madrileña y sus alrededores para festejar junto a la selección un título histórico que devuelve a España a la cima del fútbol mundial.

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