Herido grave un motorista tras chocar contra otro vehículo en Paderne de Allariz

Un motorista resultó herido de gravedad este miércoles tras colisionar contra otro vehículo en el municipio ourensano de Paderne de Allariz. El accidente se produjo alrededor de las 4:15 horas en el kilómetro 9 de la carretera OU-101, a la altura de Solbeira.

Trasladado al CHUO

Fue un particular quien alertó al 112 Galicia para solicitar asistencia sanitaria urgente para el motorista, que acababa de sufrir el accidente. Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se activó un operativo en el que participaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, el GES de O Pereiro de Aguiar y los servicios de mantenimiento de la vía.

Una vez en el lugar, los equipos de emergencia confirmaron que el conductor de la moto se encontraba en estado grave.

El herido fue evacuado en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.