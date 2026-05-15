Muere un vecino de Xinzo de 27 años y otro resulta herido grave en un accidente de tráfico en Sandiás
COCHE VOLCADO
Trágico accidente de madrugada en Sandiás: un joven de 27 años murió tras salirse de la vía y volcar con su Audi TT en la OU-531, en Sandiás. El siniestro deja además un herido grave y otro leve.
Un joven de 27 años, de iniciales P. R. R., vecino de Xinzo de Limia, murió esta madrugada en un grave accidente de tráfico registrado en la OU-531 (conocida como carretera de Celanova), a la altura del punto kilométrico 4, en Sandiás.
El siniestro se produjo alrededor de las 4:29 horas, cuando un vehículo Audi TT sufrió una salida de vía por el margen derecho en sentido creciente en la carrtera que une Xinzo de Limia con Vilariño das Poldas. Se trata de un tramo curvo hacia la izquierda y, tras abandonar la calzada, el turismo acabó volcando en una finca colindante. Las primeras informaciones apuntan a un exceso de velocidad que podría acercarse a los 200 km/h. También detectaron alcohol en pasajeros, que vendrían de celebrar una graduación.
Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor perdió la vida en el lugar del accidente. Además, al menos uno de los acompañantes resultó herido grave y otro sufrió heridas leves, según la información facilitada por el 112 y la Guardia Civil. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital. Los acompañantes tienen 26 y 19 años.
Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Ourense, miembros del Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Ourense, Bombeiros de Xinzo y servicios de mantenimiento.
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