Herido en una mano tras volcar en un aparatoso accidente de tráfico en Allariz
SINIESTRO VIAL
El vehículo quedó volcado, tal como se puede ver en la imagen. Pese a lo aparatoso del suceso, la persona resultó herida de levedad.
Una persona resultó ayer herida al volcar su vehículo, sobre las 14,15 horas, en la OU-0102, a la altura de Allariz.
El implicado tuvo que ser ayudado para salir del coche, puesto que quedó en una posición complicada. Logró salir del turismo con la ayuda de particulares, aunque aquejaba dolor en una mano. Finalmente fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).
Hasta el lugar del accidente acudieron miembros de Urxencias Sanitarias, Bomberos de Xinzo, Protección Civil de Allariz y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
