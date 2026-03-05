Un accidente múltiple deja un herido en A Ponte Nova, Ourense

A las 13:51 horas de este jueves, 5 de marzo, se informaba de un accidente de tráfico en A Ponte Nova, en la ciudad de Ourense, que dejaba un herido leve. Se produjo una colisión múltiple entre tres vehículos en el que uno de los ocupantes necesitó asistencia médica.

Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias y Policía Local de Ourense.