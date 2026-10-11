El reciclaje de aceite cala entre los hábitos de los alaricanos

Los vecinos de Allariz consolidan su compromiso con el cuidado del medio ambiente logrando recuperar 1.825 kilos de aceite usado de cocina entre enero y septiembre de este año. La cifra evidencia que el reciclaje forma parte del día a día en el municipio, que cuenta con 13 puntos de recogida gestionados mediante contenedores específicos situados en enclaves de paso habitual como el Paseo Armado, la rúa Emilia Pardo Bazán, el entorno de As Laxas o las inmediaciones del centro de salud de la villa alaricana.

Evitar la contaminación

La correcta gestión de este residuo doméstico y su retirada de los sumideros tradicionales genera un impacto positivo directo en la conservación del entorno natural. Los 1.825 kilos recogidos entre los vecinos del municipio evitaron la contaminación de más de dos millones de litros de agua, según las estimaciones del Concello, ya que un solo litro de esta sustancia oleosa vertido inadecuadamente puede estropear una enorme cantidad de recursos hídricos.

El material depositado en los recipientes se transporta hacia plantas de valorización para convertirlo en biocarburante de uso comercial. Este proceso industrial completó el ciclo de la economía circular y evitó “la emisión de 5,47 toneladas de CO2 a la atmósfera”, según indica la administración local, rebajando la huella de carbono asociada, recordando la importancia de mantener la costumbre de depositar el líquido en botellas de plástico cerradas dentro de los contenedores.