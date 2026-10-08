“Merca no teu comercio” cerró campaña en Allariz

El director xeral de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, participó en Allariz en la entrega de premios de la campaña “Merca no teu comercio”, una iniciativa fruto de la colaboración entre la Xunta y la Federación Galega de Comercio. Destacó que esta iniciativa ayuda a impulsar el consumo local, señalando que la campaña recorre diversas localidades que carecen de grandes centros comerciales y llega a más de cincuenta asociaciones de comerciantes.

En la provincia de Ourense, la campaña está activa actualmente en Barbadás, donde se prolongará hasta el 15 de octubre; tras este periodo se sortearán 20 tarjetas regalo por valor de 50 euros entre los clientes participantes. En otros puntos de Galicia, la campaña está en marcha en los municipios coruñeses de Oleiros y Sada, en barrios de la ciudad de Lugo y en las localidades pontevedresas de Arbo, As Neves y Salvaterra de Miño.

Para participar, los clientes deben registrar su compra en el sitio web www.mercanoteucomercio.com; los comerciantes también pueden registrar la compra, duplicando así las posibilidades de los clientes de ganar un premio.