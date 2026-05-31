EDITORIAL
Ni más corrupción ni más indecencia

¿Sabe usted que el sosias, Donald Trump, no quiso perderse la inauguración de la Festa do Boi de Allariz?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la presencia del presidente de Estados Unidos en Allariz

Donald Trump disfruta de la Festa do Boi.
Donald Trump disfruta de la Festa do Boi. | La Región

¿Sabe usted que el sosias del boss de los EEUU, Donald Trump, no quiso perderse la inauguración de la Festa do Boi de Allariz? ¿Que con su inconfundible gorra roja y su traje, se acercó a Roimelo por la mañana para dar un speech? ¿Que en su habitual tono repasó la actualidad? ¿Que parece que su retórica no convenció a los alaricanos más jóvenes? ¿Y que optaron por echarlo a palos?

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