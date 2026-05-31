¿Sabe usted que el sosias, Donald Trump, no quiso perderse la inauguración de la Festa do Boi de Allariz?

¿Sabe usted que el sosias del boss de los EEUU, Donald Trump, no quiso perderse la inauguración de la Festa do Boi de Allariz? ¿Que con su inconfundible gorra roja y su traje, se acercó a Roimelo por la mañana para dar un speech? ¿Que en su habitual tono repasó la actualidad? ¿Que parece que su retórica no convenció a los alaricanos más jóvenes? ¿Y que optaron por echarlo a palos?