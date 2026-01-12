Vuelca un coche en la A-52 en la salida de Allariz

El vehículo volcado en la A-52 a la altura de Allariz, dirección Vigo, tras el accidente de este lunes.

Un vehículo vuelca en la A-52 a la altura de Allariz, en dirección a Vigo, sobre las 14:30 horas de este lunes, en un incidente que, afortunadamente, no dejó heridos graves, según informaron los servicios de emergencias allí prensentes.

El accidente se produjo por causas aún no confirmadas, aunque los primeros indicios apuntan a una posible pérdida de control del vehículo, sin que se vieran involucrados otros coches en la vía. Los ocupantes del vehículo resultaron con lesiones leves, recibiendo atención en el lugar por parte de los servicios sanitarios desplazados hasta la zona.

Intervención de los servicios de emergencia

Hasta el lugar se desplazaron Guardia Civil de Tráfico, Bomberos y ambulancias, que colaboraron para asegurar la zona, retirar el vehículo volcado y restablecer la circulación con seguridad. Durante las operaciones, la vía se mantuvo con precaución y reducción de carriles, provocando retenciones momentáneas en la dirección a Vigo.

Desde el servicio de tráfico recomiendan a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización temporal y evitar distracciones mientras dure la limpieza de la calzada.