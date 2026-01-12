Vídeo | Ganaderos y agricultores despejan entre aplausos la A-52 después de más de 60 horas de bloqueo

Los ganaderos y agricultores que durante más de 60 horas bloquearon la A-52 en el marco de sus reivindicaciones por el acuerdo de Mercosur ya han empezado a despejar la autovía. Tractores provenientes de A Limia, Montederramo, Maceda y otros puntos de la provincia dejaban libre entre aplausos el carril de la carretera que aún estaba ocupado por los manifestantes.

Fuego y rollos de paja en la mañana de este lunes 12 antes de que se retiraran los tractores de la A-52 | Marcos Atrio

La A-52 se mantenía bloqueada desde el sábado pasado, unas 60 horas en las que se llevaron a cabo barricadas y hogueras. El pasado domingo, sobre las 19:00 horas de la tarde, desbloqueaban uno de los carriles a la altura de Xinzo tras un acuerdo con la Guardia Civil y se mantenía el otro cerrado a la circulación.

Esta mañana, ganaderos y agricultores reanudaban sus reivindicaciones a pie de carretera, nuevamente con fuego, altavoces y caras de frío y cansancio. Sobre la una del mediodía, la tractorada decidió retirarse, pero no parar con sus demandas, ya que aseguran que las movilizaciones continuarán en otros puntos.