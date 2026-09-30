ACCIDENTE DE TRÁFICO
Vuelca un minibús escolar tras salirse de la vía en Allariz
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un accidente de tráfico registrado en la tarde de este miércoles 30 de septiembre se ha saldado sin heridos en Allariz. El suceso tuvo lugar a las 16:06 horas en el punto kilométrico 4 de la carretera OU-0101, a la altura de la parroquia de Aguasantas, cuando un minibús se salió de la calzada en una curva, colisionó contra un árbol y terminó volcando. Afortunadamente, en el momento del siniestro no viajaban menores en el vehículo, ya que la conductora y la monitora ya habían completado la ruta escolar.
Un particular alertó al 112 de la presencia del minibús volcado. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Allariz y Protección Civil de Allariz.
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