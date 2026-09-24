Un influencer escribe "Ayariz" en lugar de Allariz y desata una oleada de críticas en redes

Las apariciones de "Ayariz" en el vídeo de "Cenando con Pablo" en su visita a la provincia.

La visita a la provincia de Ourense del creador de contenido gastronómico "Cenando con Pablo", que acumula alrededor de 908.000 seguidores en Instagram, no ha pasado desapercibida en redes sociales. Su publicación, centrada en su experiencia gastronómica y en su paso por Allariz, ha generado una notable conversación entre sus seguidores, especialmente por un error en la forma de escribir el nombre de la localidad.

En el vídeo aparece escrito "Ayariz" en lugar de "Allariz", un detalle que rápidamente fue detectado por los usuarios y que terminó convirtiéndose en uno de los principales motivos de los comentarios de la publicación. El reel acumula ya numerosas reacciones y comentarios, con centenares de interacciones entre respuestas y reacciones.

La equivocación ha provocado una oleada de correcciones, comentarios irónicos y críticas por parte de algunos usuarios. Muchos han optado por remarcar la forma correcta del topónimo escribiendo "ALLARIZ" en mayúsculas, mientras otros han cuestionado que un contenido dedicado a promocionar la gastronomía y los lugares visitados en la provincia presente un error precisamente en el nombre de una de sus localidades.

Entre los comentarios pueden encontrarse también expresiones especialmente críticas, con usuarios que califican al creador de contenido de "analfabeto", "cebolo" o "pobre personaje", mientras otros recurren al término "fodechinchos" para cuestionar lo que consideran una aproximación superficial a Galicia.

No obstante, también hay usuarios que han tratado de restar importancia al error y apuntan a que podría deberse a la transcripción o al subtitulado automático de Instagram, una posibilidad que explicaría la aparición de la "y" en el nombre de la localidad.

Más allá de la polémica por el topónimo, algunos comentarios también cuestionan el tratamiento del contenido gastronómico. Parte de los usuarios considera que, pese a que la visita tenía como objetivo mostrar productos y establecimientos de la provincia, el estilo empleado en el vídeo y la forma de presentar los platos se acercan más al lenguaje habitual de los contenidos de comida rápida y consumo inmediato en redes sociales.

La publicación también ha suscitado comentarios sobre el propio proceso de elaboración del vídeo y sobre el nivel de detalle dedicado a la visita. Entre las críticas hay quienes ponen en duda el trabajo previo realizado para contextualizar los lugares mostrados, mientras otros apuntan incluso a un posible uso de herramientas de inteligencia artificial en determinados elementos del contenido. Esta última cuestión, sin embargo, no ha sido confirmada por el creador.

La polémica demuestra hasta qué punto un pequeño error en un contenido publicado ante una audiencia de cientos de miles de personas puede adquirir rápidamente una dimensión propia en redes sociales. En este caso, una visita gastronómica a Ourense ha terminado generando una conversación que va mucho más allá de los platos mostrados y que tiene como protagonista a una palabra: Allariz.