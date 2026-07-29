A 200 km/h, a oscuras y sin carnet: se fuga en un coche robado en Allariz

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Ourense ha identificado y localizado al conductor de un vehículo robado que se dio a la fuga a más de 200 km/h y con las luces apagadas por la autovía A-52, a la altura del término municipal de Allariz. El implicado, que carecía de permiso de conducir en vigor al haber agotado el saldo de puntos, se enfrenta a la imputación de cuatro delitos penales contra la seguridad vial, la autoridad y el patrimonio.

Maniobra evasiva para evitar la embestida y persecución a oscuras

Los hechos se desencadenaron durante un operativo de control de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS). Los agentes detectaron un turismo que circulaba con exceso de velocidad y sin la póliza de seguro obligatorio. Al darle la orden de parada mediante señales acústicas y luminosas, el conductor rehusó detenerse e enfiló el vehículo directamente contra la patrulla, lo que obligó a los guardias civiles a realizar una maniobra evasiva de emergencia para evitar una colisión frontal.

A partir de ese instante se inició un seguimiento en el que el automovilista realizó continuos cambios de carril antirreglamentarios y adelantamientos de alto riesgo. A los siete kilómetros de huida, el sospechoso apágó el sistema de alumbrado del automóvil y continuó la marcha a más de 200 km/h durante al menos 15 kilómetros a oscuras. Ante el peligro extremo para el resto de los usuarios de la vía, la patrulla decidió interrumpir la persecución directa por razones de seguridad vial.

Vehículo sustraído y meses de rastreo hasta su localización

Las comprobaciones posteriores permitieron determinar que el turismo figuraba como sustraído y que sobre el conductor pesaba una orden de alejamiento respecto al titular del coche. Una semana después del suceso, la Guardia Civil intervino el automóvil para realizar los peritajes correspondientes, constatando que los neumáticos se encontraban en un estado grave de deterioro.

La localización del sospechoso se demoró durante meses debido a que no mantenía actualizado su domicilio en los registros de la Dirección General de Tráfico (DGT). Tras semanas de indagaciones, las fuerzas de seguridad lograron su plena identificación y corroboraron que conducía sin la vigencia del permiso de conducción.

Calificación penal y sanciones administrativas

El juzgado competente tramita la causa por cuatro delitos penales: conducción temeraria —castigada con entre 2 y 5 años de prisión y la retirada del carné de 6 a 10 años—, conducción sin permiso por pérdida total de puntos —con penas de 3 a 6 meses de cárcel, multa o trabajos comunitarios—, desobediencia grave a los agentes de la autoridad —penada con hasta 1 año de prisión— y hurto de uso de vehículo a motor —de 6 a 18 meses de cárcel—.

A este frente penal se le suman dos denuncias administrativas por no notificar el cambio de domicilio a la DGT y por desobedecer las órdenes de los agentes. Por su parte, el propietario del turismo responderá mediante una sanción de 1.500 euros por la circulación del vehículo sin el seguro obligatorio en regla.