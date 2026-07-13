Viaja drogado con una mujer sobre la que tenía orden de alejamiento, tiene un accidente y se fuga en Celanova

Un hombre ha sido detenido en Celanova (Ourense) tras verse implicado en un accidente de tráfico y comprobarse que conducía con presencia de drogas en el organismo, además de incumplir una orden judicial de alejamiento respecto a la mujer que viajaba con él.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de junio en la autovía AG-31. Tras recibir el aviso de un siniestro, una patrulla de Tráfico localizó un vehículo accidentado con daños en la parte frontal izquierda, sin ocupantes en su interior y con un transportín de animales sobre uno de los asientos.

Varios testigos informaron a los agentes de que habían visto abandonar el coche a un hombre y una mujer. Posteriormente, la mujer fue localizada paseando con un perro y aseguró ser la conductora del vehículo, negando conocer el paradero de cualquier acompañante.

Sin embargo, nuevos testimonios alertaron de la presencia del supuesto conductor en un cajero de la localidad. Una vez identificado por los agentes, el hombre negó inicialmente haber conducido, aunque finalmente terminó reconociéndolo.La prueba de detección de drogas arrojó resultado positivo.

Además, los agentes comprobaron que el detenido tenía en vigor una orden de alejamiento sobre la mujer que lo acompañaba, por lo que fue detenido.

Por estos hechos, el hombre se enfrenta a un delito de quebrantamiento de medida cautelar judicial, castigado con penas de entre seis meses y un año de prisión. Asimismo, deberá hacer frente a una sanción administrativa por conducir bajo los efectos de las drogas, con una multa de 1.000 euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducir.