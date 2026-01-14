Allariz organiza una actividad sensorial y creativa para niños

El Concello de Allariz busca reforzar su apuesta por actividades de calidad dirigidas a la infancia y a las familias con su nueva propuesta, “Instalacións de Xogo”, una actividad impartida por Getsemaní Valenzuela y que está orientada a niñas y niños de 6 meses a 2 años, ofreciendo un espacio de relación, creatividad y exploración mediante el juego libre.

Desde el Concello explican que estas actividades están concebidas como espacios lúdicos “configurados con obxectos cotiáns, flotadores, caixas, vasos, esponxas, pezas soltas ou elementos de madeira, que permiten ás crianzas explorar, imaxinar e crear de forma espontánea”, favoreciendo la autonomía, la curiosidad y la interacción social a través de estos materiales en un ambiente seguro y acogedor.

La actividad, pensada como una experiencia no estructurada donde el juego libre es el protagonista, será también un espacio de encuentro para las familias y la construcción de comunidad.

21 de enero

La cita será el próximo 21 de enero, en el segundo piso del Fogar dos Maiores alaricano desde las 16,45 hasta las 17,30 horas. La participación es gratuita, pero requiere de inscripción previa. Cada sesión tiene una duración aproximada de 50 minutos y los menores deben asistir acompañados. Así, Allariz busca seguir promoviendo espacios educativos, sensoriales e inclusivos para favorecer el desarrollo de los más pequeños.