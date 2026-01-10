O Peto dos Desexos de Allariz repartiu mil euros

Dous dos sete premiados foron agasallados con vales de compra cunha cuantía de 250 euros, mentres que outros cinco recibirán boletos por valor de 100 euros

Os encargados da realización do sorteo. | Bruno Losada

A iniciativa navideña do concello de Allariz O Peto dos Desexos” celebrou onte o sorteo de remate de campaña, repartindo mil euros en vales de compra no comercio local. Os participantes tiñan que botar nos dous petos instalados a participación xunto aos tickets de compra que sumaran 30 ou máis euros, feitos no comercio local alaricano entre o 5 de decembro de 2025 e o 6 de xaneiro de 2026. Nos petos, os cativos tamén depositan os seus desexos para o vindeiro ano.

Dous dos sete premiados foron agasallados con vales de compra cunha cuantía de 250 euros, mentres que outros cinco recibirán boletos por valor de 100 euros. Poderán canxearse ata o vindeiro 31 de marzo, e en caso de non reclamalos, elixíronse -por sorteo-, suplentes do premio.

