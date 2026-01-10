COMERCIO LOCAL
O Peto dos Desexos de Allariz repartiu mil euros
COMERCIO LOCAL
A iniciativa navideña do concello de Allariz “O Peto dos Desexos” celebrou onte o sorteo de remate de campaña, repartindo mil euros en vales de compra no comercio local. Os participantes tiñan que botar nos dous petos instalados a participación xunto aos tickets de compra que sumaran 30 ou máis euros, feitos no comercio local alaricano entre o 5 de decembro de 2025 e o 6 de xaneiro de 2026. Nos petos, os cativos tamén depositan os seus desexos para o vindeiro ano.
Dous dos sete premiados foron agasallados con vales de compra cunha cuantía de 250 euros, mentres que outros cinco recibirán boletos por valor de 100 euros. Poderán canxearse ata o vindeiro 31 de marzo, e en caso de non reclamalos, elixíronse -por sorteo-, suplentes do premio.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
COMERCIO LOCAL
O Peto dos Desexos de Allariz repartiu mil euros
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
Allariz valora como exitosa la campaña turística navideña
APOSTA POLO COMERCIO LOCAL
O concurso “Allariz, Escaparate do Nadal” xa ten o seu primeiro gañador
PROPUESTAS INTERNACIONALES
Allariz selecciona los mejores jardines para su edición más libre
Lo último
CARTAS AL DIRECTOR
La mentira del orden internacional. Ya no es geopolítica, es saqueo
SU SOBRINA DE 7 AÑOS
Investigado un hombre por tenencia de pornografia en Ourense
231 VIVIENDAS EN OFERTA
Encontrar piso por menos de 600 euros, una opción en claro retroceso