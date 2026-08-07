Allariz pondrá imagen a más de cinco millones de cupones de la ONCE

Allariz será la imagen del cupón de la ONCE correspondiente al domingo 9 de agosto, una edición incluida en la colección 'Pueblos de película', con la que la organización homenajea a las localidades españolas que han servido de escenario para producciones cinematográficas.

En total, cinco millones y medio de cupones llevarán la imagen del municipio ourensano por todo el país. La elección de Allariz responde a su vinculación con la película 'La lengua de las mariposas', dirigida por José Luis Cuerda, cuyo rodaje convirtió durante varias semanas las calles de la villa en un pueblo ambientado en 1936.

La cinta narra la relación entre Don Gregorio, un maestro interpretado por Fernando Fernán Gómez, y el joven Moncho, en una historia que refleja el clima social y político previo al estallido de la Guerra Civil. Junto a Fernán Gómez, el reparto contó con actores como Manuel Lozano, Uxía Blanco, Gonzalo Martín Uriarte y Jesús Castejón.

La serie 'Pueblos de película' pone en valor los municipios que han formado parte de la historia del cine español, acercando esos escenarios a millones de personas a través de los cupones de la ONCE.

El Sueldazo del Fin de Semana reparte un premio principal de 300.000 euros, además de 5.000 euros al mes durante 20 años para el cupón ganador, así como otros premios mensuales para distintos acertantes.