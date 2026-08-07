Allariz cuenta los días para disfrutar de la Festa da Empanada 2026

Allariz ultima los detalles de la Festa da Empanada 2026, una celebración que llenará la localidad de gastronomía, cultura y deporte desde el 21 hasta el 23 de agosto. La presentación oficial del evento tuvo lugar en los Xardíns do Portovello, contando con la participación de la alcaldesa, Cristina Cid, y los concejales Alberto Conde y Carlos Puga. La regidora destacó en su intervención que esta cita veraniega supone “un motor clave para a economía local, o turismo e a posta en valor da nosa tradición culinaria”.

El programa arrancará el viernes 21 a las 11,00 horas con el Campeonato de Billarda Infantil en el Campo da Barreira. A las 20,00 horas, la Alameda acogerá teatro de calle con la compañía Ghazafelhos, cediendo el escenario a las 22,30 horas a la Banda Unión Musical de Allariz.

El sábado 22 combinará ejercicio y cocina, empezando con el XXXIV Triatlón Vila de Allariz. A las 21,00 horas, los Xardíns do Museo do Coiro albergarán la degustación de empanada, amenizando la noche con Soul & Roll y Los Camachuelos a las 21,30 horas, seguidos del DJ Varo Alonso. El domingo 23 iniciará con pasacalles y la XXXV Regata de Piragüismo. A las 11,30 horas, el Campo de Vilanova reunirá a los asistentes en una fiesta campestre. La programación concluirá tras un partido de fútbol y el gran baile popular a cargo de la Orquesta Compostela.