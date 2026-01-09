Allariz valora como exitosa la campaña turística navideña

Con el fin de la Navidad llega enero y el balance de visitantes. Allariz, uno de los destinos turísticos más concurridos de la provincia de Ourense, continúa aumentando su número de turistas durante las fechas navideñas, registrando 6.200 visitas a la Oficina de Turismo “tan só unha pequena parte do número de persoas que puideron pasar por Allariz nestas datas”, apuntan desde el Concello.

Desde el gobierno local afirman que este crecimiento sostenido se debe a la “singularidade e autenticidade” de las decoraciones, acompañadas por actividades culturales, deportivas y de ocio. Apuntan que el flujo de visitantes se mantuvo de forma constante a lo largo de las fiestas, “destacando especialmente a presenza de turismo familiar, un dos sinais de identidade do Nadal de Allariz”.

El aumento de turistas repercute en la economía, especialmente los sectores de la hostelería y el comercio. Luisa Scala, de la tienda Xoaniña, reforzó la idea del aumento de visitantes, aunque este año el beneficio económico fue menor. Por su parte, Carmen, de la Tenda do Pepiño, sí afirmó haber sido una temporada provechosa en la que se notó un aumento de ventas. Algunos de los restaurantes más concurridos de la villa también notaron un aumento de clientes, llegando a ofrecer varios turnos de comidas y cenas, confiesan desde Fío de Liño. María López, edil de Turismo, explicó que el resultado fue muy positivo a la hora de encontrar un equilibrio entre residentes y visitantes.

Las decoraciones de Allariz son uno de los puntos fuertes de su campaña, que combinadas con las propuestas comerciales incentivan la llegada de turistas. Además de las decoraciones municipales, Allariz celebró su primer concurso de escaparates, en el que participaron 25 establecimientos. “Esperamos seguir o ano que vén ampliándoo con iniciativas en comunidade para conseguir un proxecto máis completo”.

El sorteo del “Peto dos Desexos” se celebra hoy

a iniciativa “O Peto dos Desexos” de Allariz regresó un año más para repartir 1.000 euros en vales de compra. El sorteo se celebrará hoy a las 11,00 horas en el Alto do Portelo, una de las ubicaciones donde se encontraba este “peto”.

María López, edil de Turismo, afirmó que la participación de este año fue “boísma”, contando cerca de 12,500 boletos entre los dos petos colocados. Cada una de estas participaciones es equivalente a compras por un valor de 30 euros en el comercio local.

La campaña estuvo abierta desde el 5 de diciembre hasta el pasado 6 de febrero, y hoy los agraciados podrán optar a dos premios mayores de 250 euros y cinco premios menores de 100 euros para comprar en el comercio local alaricano.