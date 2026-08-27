CINE E HUMOR
As curtas máis premiadas do RiR 2025, este domingo
CINE E HUMOR
El final de agosto trae un sorriso ás rúas de pedra de Allariz coa chegada do cinema. A vila convértese dende este domingo 30 no centro do humor co inicio da novena edición do Festival RiR. O certame encherá a localidade de risos ata o sábado 5 de setembro cunha programación chea de curtametraxes e encontros.
A xornada inaugural centrará a atención na Casa da Cultura ás oito do serán. O recinto acollerá a presentación do certame e a proxección das pezas gañadoras do ano pasado, unindo títulos como La boda, Trece gatos, Le dérapage, Selftape, Cortes tontos, La reina del pop e La mort.
O director Óscar Doviso sinala o valor desta estrea: “Este domingo comezamos co palmarés e iso sempre son risas garantizadas, moita xente anímase a vir porque lle recomendaron algunha curta ou porque quere volver a velas”.
A dinámica do concurso incorpora unha idea para garantir a participación da veciñanza. Os bloques da competición proxectaranse dúas veces en distintas xornadas ao longo da semana para que o público goce das gravacións. O obxectivo desta medida é que ninguén quede sen ver as obras a concurso e poida votar. Xunto coas proxeccións, a axenda inclúe música e a entrega do premio RiR Contigo ao actor David Amor durante a gran gala de clausura o vindeiro sábado.
Tras a xornada de apertura, o luns, a Casa da Cultura acollerá ás 17,30 horas o primeiro pase do Bloque 1 de curtametraxes a concurso. Máis tarde, ás oito do serán, será a quenda do primeiro pase do Bloque Docu-Mocku, unha escolma de pezas dedicadas ao falso documental.
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