As curtas máis premiadas do RiR 2025, este domingo

CINE E HUMOR

O Festival RiR celebra a súa novena edición en Allariz do 30 de agosto ao 5 de setembro con curtometraxes, música e encontros en torno ao cine de humor

A xornada inaugural da edición anterior do Festival RiR.
A xornada inaugural da edición anterior do Festival RiR. | La Región

El final de agosto trae un sorriso ás rúas de pedra de Allariz coa chegada do cinema. A vila convértese dende este domingo 30 no centro do humor co inicio da novena edición do Festival RiR. O certame encherá a localidade de risos ata o sábado 5 de setembro cunha programación chea de curtametraxes e encontros.

A xornada inaugural centrará a atención na Casa da Cultura ás oito do serán. O recinto acollerá a presentación do certame e a proxección das pezas gañadoras do ano pasado, unindo títulos como La boda, Trece gatos, Le dérapage, Selftape, Cortes tontos, La reina del pop e La mort.

O director Óscar Doviso sinala o valor desta estrea: “Este domingo comezamos co palmarés e iso sempre son risas garantizadas, moita xente anímase a vir porque lle recomendaron algunha curta ou porque quere volver a velas”.

A dinámica do concurso incorpora unha idea para garantir a participación da veciñanza. Os bloques da competición proxectaranse dúas veces en distintas xornadas ao longo da semana para que o público goce das gravacións. O obxectivo desta medida é que ninguén quede sen ver as obras a concurso e poida votar. Xunto coas proxeccións, a axenda inclúe música e a entrega do premio RiR Contigo ao actor David Amor durante a gran gala de clausura o vindeiro sábado.

Sección Oficial

Tras a xornada de apertura, o luns, a Casa da Cultura acollerá ás 17,30 horas o primeiro pase do Bloque 1 de curtametraxes a concurso. Máis tarde, ás oito do serán, será a quenda do primeiro pase do Bloque Docu-Mocku, unha escolma de pezas dedicadas ao falso documental.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats