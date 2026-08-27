2 DE OUTUBRO
A animación, no centro do Foro La Región do OUFF
2 DE OUTUBRO
Enrique Gato e Chelo Loureiro expondrán no Foro La Región do OUFF a transformación experimentada polo cinema de animación español durante os últimos 25 anos. O encontro celebrarase o venres 2 de outubro ás 20,30 horas no Centro Cultural Marcos Valcárcel dentro da programación da 31ª edición do festival e reunirá a dous dos nomes máis destacados dun xénero que pasou de ocupar un espazo minoritario a converterse nunha industria en constante crecemento na industria cinematográfica.
O director Enrique Gato, creador da popular saga de Tadeo Jones, e a produtora e cineasta galega Chelo Loureiro compartirán as súas experiencias e reflexións sobre a evolución desta forma de contar historias. O debate permitirá achegarse aos cambios técnicos, creativos e industriais rexistrados durante o último cuarto de século, así como ao camiño percorrido pola animación para gañar peso dentro do panorama audiovisual español.
Gato participará no foro coincidindo coa chegada aos cinemas da cuarta entrega da súa saga, “Tadeo Jones y la Lámpara Maravillosa”. O cineasta desenvolveu unha ampla traxectoria no mundo dos videoxogos antes de dar o salto á gran pantalla. As aventuras do seu famoso arqueólogo convertérono nunha das grandes referencias da animación española e contribuíron á maior parte dos sete premios Goya que acumula no seu palmarés.
Chelo Loureiro é fundadora de Abano Producións e conta cunha longa experiencia na industria cinematográfica como produtora e directora. Entre os seus traballos destaca a longametraxe “Valentina”, escrita e dirixida por ela mesma. A película, que contou co apoio da Deputación de Ourense, conseguiu o Goya ao mellor filme de animación.
Este encontro dedicado ao cinema de animación será a segunda das dúas citas programadas este ano dentro do Foro La Región. A primeira celebrarase o martes 29 de setembro e terá como protagonista a José Luis Rebordinos, director do Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que vén de pechar a súa etapa á fronte do certame.
A 31ª edición do OUFF desenvolverase do 25 de setembro ao 4 de outubro. Durante dez días, Ourense volverá converterse nun punto de encontro para profesionais, creadores e espectadores, cunha programación que combina a exhibición cinematográfica coa reflexión sobre o presente e o futuro do audiovisual. O Foro La Región reforza esa dimensión do festival como espazo para coñecer de primeira man a experiencia dalgunhas das figuras máis relevantes do sector.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
2 DE OUTUBRO
A animación, no centro do Foro La Región do OUFF
COBERTURA EN INTERNET
El Foro La Región, un punto de encuentro clave para una comunidad digital en aumento
Lo último
PLAZO ABIERTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
El Sergas convoca las 25 plazas de Urgencias en el CHUO
SENTENCIA JUDICIAL
Recibió una patada en la cabeza al mediar en una discusión en Ourense