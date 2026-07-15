Contempo llega a Allariz para unir arte y música en el rural

Andrés Castaño, ingeniero industrial guatemalteco y la dj portuguesa Vanessa Kokeshi organizan el festival Contempo los días 17 y 18 de julio en el Concello de Allariz. Castaño, vinculado a la producción musical desde 2002, residió previamente en A Merca tras su llegada a Ourense hace dos años y medio, motivada por la procedencia del bisabuelo de su esposa. Su trayectoria incluye la organización de eventos de este tipo en Guatemala, labor que ahora traslada a Galicia con un proyecto de música electrónica y arte visual que entrelaza lazos directos con Portugal.

La organización plantea el evento como un punto de encuentro para el sector. Sobre la premisa fundacional del proyecto, Castaño indica: “El arte tiene un valor gigantesco en la sociedad del que la mayoría de personas no se dan cuenta. Creo que es mucho de lo que sostiene el tejido social, y creo que estos festivales aportan muchísimo a eso”. La agenda de actividades se divide en dos jornadas multidisciplinares.

El viernes 17 de julio, las propuestas se desarrollan en puntos claves de Allariz. De 12,00 a 21,00 horas, funcionará la tienda de discos de vinilo Piplot Pop Up, con Phonoquest Record Store y Luix Kaf. El espacio del Museo del Coiro acogerá las diversas actuaciones de sonido al aire libre entre las 15,00 y las 00,00 horas. El programa completo de esta primera fecha lo componen Psicodandy b2b Casta, Neno, Mou y Berberan.

El sábado 18 de julio, la logística de Contempo 26 se desplaza a las instalaciones del Ecoespazo O Rexo. La actividad arranca a las 11,00 de la mañana y concluye a las 04,00 horas de la madrugada del domingo. Para los desplazamientos, la organización programa autobuses entre el centro de Allariz y el recinto natural. El espacio se divide en dos áreas, el escenario principal y el escenario “Ambient”. La oferta musical reúne a intérpretes como Iseo presents Mumaxica S.L., Amiga, Brizas, You_el, Bflecha, K94, Dalila, Tiago Marques, Kokeshi b2b Kaesar, Seb.o.sea, Casta, Rea y Ganzo.

Esta segunda jornada incorpora un bloque de conferencias. Las ponencias comienzan a las 12,00 horas con la participación de Tamara García, seguida de Artur Mendes, director del Boom Festival de Portugal, y de Nick Sabine, cofundador de la plataforma Resident Advisor. Al llegar la noche, a partir de las 22,00 horas, el espacio acogerá montajes visuales a cargo de Mulabs, Anastasiia y Fluffy Bastards en colaboración con Rui Major.

Las instalaciones cuentan con aparcamiento gratuito, mercado de diseño y artesanía, áreas de reciclaje y opciones de comida ecológica con menús veganos. La entrada carece de coste para los menores de diez años y el recinto acoge una zona infantil abierta desde las 12,00 hasta las 20,00 horas.