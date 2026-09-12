Da superación persoal ó éxito cos artigos de seda en Allariz
MISSLYA
Tras superar unha delicada situación persoal, a emprendedora Aldara Conde creou en Allariz a marca MissLya. Este proxecto de artigos de seda reivindica os beneficios para a saúde e o valor do comercio de proximidade no rural.
A veciña de Allariz e natural de Xunqueira de Ambía, Aldara Conde, demostrou que os desafíos vitais poden transformarse nunha oportunidade para a innovación.
Esta emprendedora, cunha traxectoria profesional polifacética que inclúe dende o traballo como monitora de tempo libre ata anos de servizo na Fundación Ramón González Ferreiro, decidiu dar un xiro á súa vida logo dunha situación persoal e familiar delicada en 2019 que lle supuxo unha forte carga de estrés.
Tras superar ese período crítico, Aldara notou que o seu corpo estaba esgotado: “Cando me vin obrigada a coller a baixa, dinme conta de que perdera moito peso e caíame o pelo”. Foi entón cando comezou a investigar e descubriu as bondades dos produtos de seda, unha alternativa que non só proporcionaba unha mellora estética, senón tamén enormes beneficios para a saúde. “Esta fibra natural é hipoalerxénica, transpirable, antibacteriana e respectuosa coa pel, o que axuda a reducir a rotura do cabelo e as irritacións”, explica Conde.
Con este novo coñecemento nacería MissLya, unha marca especializada na venda de fundas de almofada e coleiteiros cuxa materia prima provén directamente da rexión chinesa de Jiangsu, “unha zona historicamente ligada ao proceso da seda” onde se extrae o fío, se realiza a tintura e se desenvolve a confección. Aínda que a produción ten acento internacional, o corazón e a xestión do proxecto latexan firmemente en Allariz.
Elección
A emprendedora escolleu esta vila ourensá grazas á forte rede de colaboración que ofrece o rural, subliñando que “aquí teño un apoio moral e un apoio de outros emprendementos que non podo ter fóra de aquí”. Fiel defensora da economía circular e do comercio de proximidade, Aldara compaxina a venda en liña coa dinamización da contorna, argumentando que, aínda que o seu negocio naceu na rede, “tamén me encanta o presencial”. Nese sentido, a súa estratexia busca tecer sinerxías coas tendas físicas para “apoiar o meu entorno co que eu fago”, achegando os seus produtos aos establecementos da zona, creando eventos efémeros, co obxectivo de acadar “que nos barrios cambien as cousas” a través da innovación e o apoio mutuo.
Esta aposta pola proximidade levouna a establecer puntos de venda físicos na súa vila de adopción, mentres que os seus envíos en liña seguen a expandirse sen fronteiras, chegando a cidades como A Coruña, Vigo, San Sebastián e Oviedo.
A pesar dos éxitos alcanzados en tan só doce meses de vida do proxecto, Aldara ten novos plans no horizonte: “Necesito facturar dúas veces máis para dar a rendibilidade que me marquei”, un desafío que agarda acadar engadindo novas liñas de produtos, coa creación de deseños propios e aumentando os puntos de venta presenciais.
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