Baños de Molgas se consolida como motor de emprendimiento con el asesoramiento de más de 200 proyectos

El Polo de Emprendemento de Baños de Molgas, un servicio clave impulsado por la Xunta de Galicia y gestionado por la Fundación Roberto Rivas, se ha consolidado como un agente fundamental para la dinamización económica del rural ourensano. Desde su apertura en marzo de 2024, estas instalaciones han asesorado a más de 200 iniciativas empresariales y acompañado la creación de 16 nuevas entidades jurídicas, prestando su apoyo a las comarcas de Allariz-Maceda, Terra de Celanova y Baixa Limia.

Entre las líneas de actuación más destacadas del centro sobresale el Plan Retorna, una iniciativa destinada a personas que, tras residir en el extranjero, desean regresar a Galicia e iniciar una actividad por cuenta propia. "A tendencia é que proporcionalmente teñen un índice de emprendemento máis alto que as persoas nacionais", explica José Manuel Gómez, técnico del Polo. Esta mayor disposición a emprender se debe tanto al bagaje adquirido en sus países de origen como a la necesidad de "crear o seu propio nicho" ante las dificultades de acceder a determinados puestos en el mercado laboral nacional.

Otro pilar fundamental es el Plan Remuda, centrado en garantizar la continuidad de negocios que están a punto de cerrar por jubilación u otros motivos. Olga Rivas, directora de la Fundación Roberto Rivas, subraya la importancia de este programa: "Permite que non se pechen negocios que están funcionando e teñen unha facturación boa, e que son vitais para manter vivo o territorio, como o comercio local". Rivas destaca además la existencia de una plataforma autonómica ("Bolsa de Remuda") donde los interesados pueden informarse sobre los traspasos disponibles y recibir apoyo técnico para analizar su viabilidad.

Los técnicos Verónica Ferraro y José Manuel Gómez, y la directora Olga Rivas | La Región

El Polo de Baños de Molgas también destaca por el marcado liderazgo femenino en los proyectos que asesora, con un 56% de mujeres al frente de las iniciativas. Verónica Ferraro, técnica del centro, señala que los motivos para emprender son muy variados. Mientras algunas mujeres son "profesionais que deciden deixar os seus traballos por conta allea", otras llegan desde diferentes comunidades autónomas "con algún arraigo nun concello de Galicia e deciden emprender". En los últimos tiempos, también ha crecido el número de emprendedoras que buscan una mayor flexibilidad para mejorar la conciliación familiar.

Apoyo institucional y visita oficial

El trabajo desarrollado en Baños de Molgas fue reconocido esta mañana durante la visita del delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, quien acudió a las instalaciones acompañado por el alcalde del municipio, Manuel Ángel Fernández. Durante el recorrido, el regidor local agradeció la decisión de la Administración autonómica de instalar esta valiosa herramienta de asesoramiento en un pequeño municipio de apenas 1.500 habitantes, remarcando que el futuro y la supervivencia del entorno rural dependen necesariamente de la creación de empleo para lograr fijar población y atraer a nuevas familias.

Por su parte, el delegado Manuel Pardo incidió en el importante esfuerzo financiero del Gobierno gallego en el apoyo al colectivo autónomo y recordó que la orden unificada de ayudas, dotada con cerca de 42 millones de euros, mantiene su plazo de solicitud abierto hasta el próximo 30 de septiembre. En el conjunto de la provincia, la red cuenta con cuatro oficinas (Baños de Molgas, O Barco, O Carballiño y Verín) que, hasta la fecha, han asesorado a más de 1.400 proyectos.