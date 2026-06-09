¿Sabe usted que la Festa do Boi de Allariz dejó una "Venus de Milo" de bronce?

¿Sabe usted que la Festa do Boi de Allariz cerró otra gran edición? ¿Que vecinos y visitantes disfrutaron nueve días de una celebración sin igual en Galicia? ¿Que la única “víctima” fue una fabricada en bronce? ¿Que el brazo de la escultura de Arturo Andrade, parte de un conjunto dedicado al Boi en la Praza do Eiró, se partió en plena refriega? ¿Que el incidente le dejó manco, pero un rollo de cinta americana le permitió seguir corriendo casi casi como si nada?