¿Sabe usted que la Festa do Boi de Allariz dejó una "Venus de Milo" de bronce?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la Festa do Boi de Allariz cerró otra gran edición con una única "víctima"

El estado de la estatua tras la Festa do Boi de Allariz.
El estado de la estatua tras la Festa do Boi de Allariz.

¿Sabe usted que la Festa do Boi de Allariz cerró otra gran edición? ¿Que vecinos y visitantes disfrutaron nueve días de una celebración sin igual en Galicia? ¿Que la única “víctima” fue una fabricada en bronce? ¿Que el brazo de la escultura de Arturo Andrade, parte de un conjunto dedicado al Boi en la Praza do Eiró, se partió en plena refriega? ¿Que el incidente le dejó manco, pero un rollo de cinta americana le permitió seguir corriendo casi casi como si nada?

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