Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
Unha expresión define á perfección o domingo final da Festa do Boi: “Noites alegres, mañás tristes”. Así arrancou a última xornada en Allariz, sen présa e cun silencio calmo nas rúas que aínda amosaban os refugallos da velada anterior baixo un sol radiante. Tralos xantares á sombra dos gremios, os pasarrúas das incombustibles charangas Achicoria, Sugarri e Zés Pereiras acabaron por espertar a unha vila entregada á súa historia.
O momento máis agardado chegou coa última saída dos bois polo casco histórico. Unha marea humana asolagou os recunchos máis emblemáticos do percorrido para non perder detalle, mentres os corredores máis valentes aproveitaban as últimas pingas de enerxía para medirse cos animais en carreiras rápidas e cheas de emoción. O respecto de espectadores e participantes e o espírito de comunidade volveron ser os piares fundamentais dun espectáculo único.
O broche final comezou a escribirse coa despedida de Xan de Arzúa e o seu traslado de volta á Casa do Boi, acompañado polos homes do sedeño. Estes levaron a camisa branca do finado Paco García, figura clave na recuperación da festa, ao que renderon un emotivo tributo. Trala homenaxe, veciños e visitantes espremeron as últimas horas antes de colgar os tradicionais panos verdes. Allariz despediu orgullosa nove xornadas vibrantes e hoxe xa comeza a descontar os días ata volver entonar o “aí vén o Boi!”.
1/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
2/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
3/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
4/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
5/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
6/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
7/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
8/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
9/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
10/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
11/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
12/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
13/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
14/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
15/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
16/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
17/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
18/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
19/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
20/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
21/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
22/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
23/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
24/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
25/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
26/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
27/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
28/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
29/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
30/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
31/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
32/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas
33/33
Galería | Allariz desfruta a Festa do Boi con paixón e fervor ata o último suspiro
|
Xesús Fariñas