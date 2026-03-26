La “Festa do Boi” de Allariz rinde homenaje a Paco García

Representantes del Concello y la asociación Xan de Arzúa con el cartel de la fiesta de este año.

La celebración alaricana más reconocida regresa este año del 30 de mayo al 7 de junio. Así lo confirmaron ayer desde la Asociación Cultural Xan de Arzúa y el Concello durante la presentación del evento, que viene cargado con 54 actividades a lo largo de nueve días en una edición que pasará a la historia por su simbolismo.

Para entender la importancia de esta edición, hay que remontarse al año 1983, cuando se recuperó la fiesta. Paco García, exalcalde de Allariz, fue uno de los precursores de recuperar la celebración: “Este ano está sendo duro xa que perdemos a unha desas persoas que tanto se involucrou en que esta festa se mantivese ata agora”, afirmó Juan Seara, miembro de Xan de Arzúa, “grazas ao seu esforzo mantivemos as nosas tradicións, que é a esencia de que un pobo siga vivo”.

El homenaje recae en la imagen del cartel de este año, que representa a Paco llevando a dos bois, uniendo a la persona y los animales, “sen os que non existiría a festa”.

Por su parte, Cristina Cid, la regidora alaricana, afirmó que “nestes máis de 700 anos de historia hai fitos que marcan un antes e un despois. O ano 83 foi un deles, e este 2026 será outro por ser o primeiro ano sen Paco. E se alguén personifica o que significa a festa e ser de Allariz, era el”.

Jenifer Domínguez Gallego fue la diseñadora responsable de este cartel, cargado de cariño, y que a través de un diseño simple destaca a Paco y los animales. “Me gusta trasmitir mucho con poco. Para mí menos es más y quería algo simple pero eficaz y que a primera vista llamase la atención”.

Programación

“Coa Festa do Boi demostramos que un dos grandes recursos cos que conta Allariz é a súa historia, ligada ao patrimonio, as tradiciós e a cultura”, continuó la regidora, destacando el trabajo de la asociación por adaptar la programación con el paso del tiempo y el cambio hacia “unha poboación moito máis xove, que levou a programación a incluir moitas actividades para a infancia”, si bien manteniendo las tradiciones “como a cea popular e as carreiras, pero especialmente ese ambiente e ese ser que ten que ver coa convivencia na rúa e a comunidade, máis alá das grandes actuacións”.

Este año, la asociación ha reforzado la actividad en los núcleos rurales, trasladando “a esencia da festa a Roimelo e Paicordeiro con xantares populares e música. Queremos poñer en valor o noso rural e a forma de vida que nos define, reivindicando as nosas raíces e o contacto directo coa terra que sempre nos caracterizou”, aclaró Seara.

Además, la programación respeta sus citas más reconocidas. El Domingo Medieval, el 31 de mayo, congregará a más de 800 vecinos que participarán para revivir la historia del origen de la fiesta, y da la mano a la oferta de conciertos y verbenas en la calle. Además, la cena popular volverá el jueves 4 de junio, “unha xuntanza coa que queremos homenaxear ás persoas que colaboran na festa”, finalizó Seara.

Agradecimiento

“Debemos agradecer todos o traballo que fan durante todo o ano voluntariamente para que poidamos desfrutar estes nove días”, reforzó la alcaldesa, “a Festa do Boi é a nosa gran catarse colectiva”.