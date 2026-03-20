Las actuaciones callejeras protagonizan la Semana Santa en Allariz
Del 2 al 5 de abril, Allariz volverá a convertir su centro histórico en un escenario con la programación de la Semana Santa ao Vivo 2026, una iniciativa que presentaron esta semana la alcaldesa, Cristina Cid, y la concelleira de Promoción Económica, María López, que invitaron a pasarse por la villa a “quen busque unha alternativa cultural diferente, onde o lecer e o patrimonio se viven a pé de rúa”.
La propuesta, protagonizada por la música de calle, estará acompañada por teatros infantiles y rutas para disfrutar del periodo festivo, poniendo sobre la mesa una oferta de ocio con el objectivo de dinamizar la localidad.
Los vecinos y visitantes que recorran las calles de Allariz lo harán acompañados por una banda sonora. Serán dos pases diarios, de mañana y de tarde, y para garantizar el movimiento constante por el centro histórico, tres grupos se repartirán cada jornada para “pórlle ritmo ás rúas”. Entre los artistas confirmados por la organización para estos cuatro días se encuentran Amorodous, Arroxó, Erik Paeich, Os Dous Porquinhos, SolaSol, Denis Carballás y Noite Son.
La Praza de Abaixo será el punto de encuentro para las familias, ya que tendrán una cita el viernes 3 de abril, a partir de las 17,30 horas, cuando Inma Soto contará sus historias en la “Sinfonía e contos”, mientras que el sábado, a la misma hora, será el turno de Teatro Ghazaflhos con su espectáculo “Contamos contos de lobos”.
La programación también ofrece propuestas gastronómicas, abriendo las puertas del Mercado da Reserva da Biosfera durante las mañanas del viernes 3 y sábado 4 de abril. Por su parte, el Ecoespazo O Rexo organiza visitas desde el miércoles hasta el domingo.
Además, esta edición pone el foco en descrubir el patrimonio del municipio. Durante las mañanas del jueves, viernes y sábado se celebrarán visitas guiadas por el centro histórico, acompañados de rutas arqueológicas por la zona de Armea y Augas Santas durante el fin de semana. Para participar en estas actividades, la reserva se hace a través de Xeitura Turismo.
