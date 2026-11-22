El tablero político español se prepara para una reconfiguración total este próximo 29 de noviembre. Tras una legislatura marcada por las inestabilidad y falta de mayorías, el bloque de centro-derecha consolidaría ahora una mayoría absoluta holgada que despeja el camino del ourensano Alberto Núñez Feijóo hacia la Moncloa.

Radiografía demoscópica Infortécnica para La Región de cara al 29-N.

El elemento disruptivo que decantaría definitivamente la balanza no es tanto el crecimiento del PP, que mantiene una gran fidelidad, sino el salto exponencial de Vox, que fagocita el desgaste del bloque autodenominado progresista y garantizaría un relevo de gobierno sin necesidad de pactos periféricos.

La radiografía demoscópica muestra a un PP sólido como primera fuerza, logrando una horquilla de entre 134 y 140 escaños. Este resultado le permitiría mantener o mejorar ligeramente su representación actual, cifrada en 137 diputados. Sin embargo, la llave del vuelco electoral la ostenta el partido de Santiago Abascal. Vox experimenta un crecimiento fulgurante y pasaría de los 33 escaños actuales a una franja de entre 56 y 60 representantes. La suma de ambas fuerzas pulverizaría la barrera de los 176 escaños que marca la mayoría absoluta (tendrían 190 en la parte más baja de su horquilla, pudiendo llegar a 200).

Frente a la movilización del bloque de centro-derecha, la izquierda sufre un doble castigo. El PSOE acusa el desgaste de sus años en el Gobierno y perdería alrededor de una decena de representantes, cayendo desde sus 121 diputados actuales hasta una horquilla de entre 110 y 116. Pero el verdadero colapso se produce en el flanco a la izquierda de los socialistas. El nuevo proyecto articulado bajo las siglas Frente Amplio fracasaría en su intento de retener el capital político de su predecesor. Si en los anteriores comicios Sumar logró aglutinar 31 escaños, la nueva coalición se desplomaría y cedería unos 20 diputados, quedando reducida a una representación testimonial de entre 9 y 11 escaños en el Congreso.

Las fuerzas nacionalistas e independentistas (ERC, Junts, EH Bildu, PNV…), por su parte, mantendrían una estabilidad casi intacta, pasando de 28 escaños reales a una proyección de entre 27 y 30, aunque su peso como árbitros de la legislatura quedaría anulado ante la mayoría absoluta de PP y Vox. El BNG, pese a que algunos sondeos coquetearon con la posibilidad de entrar en provincias más pequeñas como Lugo y Ourense, se ve afectado por la polarización y, aunque superaría a Vox en Galicia, solo lograría pasar de 1 a 2 diputados -sumando al actual de A Coruña uno más por Pontevedra, que no está asegurado-.

Para trazar esta proyección, Infortécnica ha aplicado una corrección metodológica (“observación menos cálculo”) basada en la detección de un importante “voto oculto”. Al cruzar los datos, la consultora detectó que un 44,7% de los encuestados afirmaba haber votado al PSOE en las anteriores elecciones (cifra irreal frente al escrutinio verdadero), mientras que el recuerdo de voto del PP se quedaba en un anómalo 22,8%. Esta corrección es la que permite aflorar la ventaja real de los populares, que a priori aparece por debajo del PSOE en intención de voto directa.

Y en Ourense, el pulso entre PP y PSOE mantiene en el aire el cuarto diputado de Ourense

La circunscripción de Ourense sigue mostrándose como una fortaleza inexpugnable para el bipartidismo clásico.

La encuesta de Infortécnica para La Región confirma que el reparto de los cuatro diputados provinciales apenas sufriría variaciones respecto a las últimas generales, resistiendo la ola nacional de Vox y el empuje del BNG. El PP revalidaría su rotunda hegemonía logrando entre 2 y 3 escaños (el escenario de 3 es el más probable, calcando su resultado anterior). Frente a ellos, el PSOE retendría su escaño actual, con una estimación de 1 a 2 representantes. Infortécnica matiza, no obstante, que la disputa por el cuarto diputado se encuentra en equilibrio entre populares y socialistas, aunque con ligera ventaja para los de Feijóo. El enorme colchón de indecisos será el verdadero campo de batalla final.

Encuesta Infortécnica para La Región. Diputados por Ourense 29-N. | La Región

El estudio revela la incapacidad de las terceras fuerzas para superar la barrera del sistema D’Hondt en una provincia de solo cuatro actas. El BNG se queda en un 6,7% de intención directa de voto, lejos aún de disputar el último escaño a PP o PSOE -aunque es la única formación que podría hacerlo-. Para lograrlo, necesitaría atraer a la importante bolsa de indecisos o al 9,8% que dice abiertamente que no votará o lo hará en blanco.

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Por su parte, Vox no logra capitalizar su fuerte crecimiento en el resto de España. Obtendría apenas un 2,9% en intención directa, bloqueando sus posibilidades de representación (incluso menores que las del BNG), mientras el Frente Amplio certifica su irrelevancia.