40 MINUTOS DE MANIOBRAS
Muere un hombre tras ser rescatado inconsciente del río Arnoia en la zona de Acearrica, Allariz
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Un hombre ha muerto este viernes tras ser rescatada de un río en Allariz, según informó el 112 Galicia. El incidente tuvo lugar alrededor de las 20:10 horas en una presa de un río situada en las proximidades de la rúa Acearrica, cuando una persona fue sacada del agua tras haber perdido el conocimiento.
Tal y como informan medios desplazados, el hombre, de entre 60 y 70 años, perdió el conocimiento y se golpeó contra unas piedras de una pequeña presa del río cuando se econtraba con acompañantes, entre los que estaba su hijo. Posteriormente fue sacado del agua en una tabla de paddle surf y se le realizaron maniobras de reanimación por 40 minutos, sin éxito.
Según la información facilitada por el 112 Galicia, Urxencias Sanitarias 061 fueron los primeros en recibir el aviso. También se informó a la Guardia Civil e intervino la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Allariz.
El personal sanitario trató de reanimar a la persona en el lugar de los hechos, aunque finalmente solo pudo confirmarse su fallecimiento.
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