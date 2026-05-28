Muere una mujer al chocar dos coches frontalmente y deja otro herido grave en San Crtistovo de Cea

Un accidente de tráfico mortal se ha saldado con una mujer muerta y un herido grave al mediodía de este jueves en el punto kilométrico 22.6 de la OU-504 (Ribadavia-Cea), en el término municipal de San Cristovo de Cea. Alrededor de las 13:20 horas se produjo una colisión frontal entre dos vehículos por causas que todavía se están investigando.

Un particular fue el encargado de dar el aviso del siniestro, informando de que tras el impacto los dos coches habían acabado volcados con sus ocupantes atrapados en el interior. Los bomberos de O Carballiño consiguieron excarcelar a las víctimas, tras lo cual los servicios de emergencias conﬁrmaron la muerte de la conductora de uno de los turismos. El ocupante del otro vehículo implicado resultó herido muy grave y fue atendido de urgencia.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, la Policía Local, Protección Civil de O Carballiño, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de carreteras para asegurar la zona y restablecer la circulación en la vía.