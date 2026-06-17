Se precipita por el balcón tras amenazar con hacer saltar por los aires su vivienda de Allariz

Un hombre de mediana edad ha resultado herido tras precipitarse desde un edificio de viviendas ubicado en la calle da Granxa, en Allariz. Según testimonios de la zona, el individuo, que reside en el inmueble junto a su pareja, se había atrincherado en la vivienda profiriendo y comenzó con amenazas de hacer explotar la casa de manera inminente.

El asuceso provocó momentos de gran tensión en el vecindario y obligó a desplegar un dispositivo de seguridad. Los agentes, ante el riesgo que suponía este vecino, actuaron con rapidez y procedieron al desalojo preventivo y completo de todos los residentes del bloque.

Residentes de la zona señalan que el varón, cuya edad estiman en torno a los 40 años, cuenta con un historial conflictivo dentro de la comunidad de vecinos, apuntando a que en los últimos meses se habían registrado frecuentes episodios de gritos en el edificio. Asimismo, algunos testigos manifestaron haber observado un deterioro en el comportamiento del hombre en fechas recientes.

Tras el desalojo de los vecinos y después de que se produjera una fuerte discusión en el interior del domicilio, el hombre terminó arrojándose al vacío. La caída se produjo desde una altura correspondiente a un segundo piso hacia el patio trasero del bloque de viviendas, impactando directamente sobre la zona de terraza de un establecimiento hostelero allí situado.

La terraza del bar a la que se precipitó el hombre de Allariz. | B.L.

A pesar del fuerte impacto, los servicios de emergencia confirmaron que el varón se encontraba consciente en el momento de ser estabilizado por el personal sanitario, precisando la colocación de un collarín debido a las lesiones antes de su evacuación.

Al lugar de los hechos se desplazaron diversas patrullas de la Guardia Civil, que procedieron a acordonar la zona afectada. La normalidad se va recuperando gradualmente en el punto, aunque entre el vecindario persiste una notable conmoción y recelo a la hora de valorar la gravedad de la situación vivida.