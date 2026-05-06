Una actuación contrarreloj obliga cortar el Puente Nuevo en ambos sentidos

La actitud de riesgo que mostraba una persona en el Puente Nuevo, en Ourense, ha provocado que los agentes de la Policía Local, Policía Nacional y también los Bomeros cortasen el tráfico, en ambos sentidos, a media tarde de este miércoles. Una situación de emergencia en la que han intervenido de inmediato los servicios de seguridad y sanitarios con el aviso al 061 y la aparición de una ambulancia.

Según los servicios de emergencia, un particular alertó de una tentativa de suicidio en el Puente Nuevo, cerca de la sede de la Policía Nacional. Los agente se encuentran en este momento intentando controlar la situación y atender a esta persona. Se desconocen por el momento más detalles y las causas que han motivado esta situación. El tráfico se encuentra derivado por otras vías y lo prioritario ahora es atender a esta personas.

En la siguiente fotografía se puede apreciar la mediación entre los agentes de seguridad y esta persona en actitud de riesgo en la barandilla del punto de la ciudad en el que se ha establecido esta emergencia. Esto es una última hora, en cuanto se cuente con nuevos datos contrastados sobre este suceso La Región irá informando a través de su página web y de sus perfiles en redes sociales.

Actuación de los cuerpos de seguridad en el Puente Nuevo.

Esta situación ha llevado a otros puntos de la ciudad a contener largas retenciones. Los cuerpos de seguridad intentan manejar el tráfico, tal y como podemos observar en esta fotografía, mientras que la policía continúa trabajando para proteger la vida de la persona en riesgo sobre el Puente Nuevo.

Largas retenciones en puntos de la ciudad.

La Línea 024 de atención a la conducta suicida. Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados. En caso de emergencia vital inminente puede llamar directamente al teléfono de emergencias 112.